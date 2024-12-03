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ВСУ приказали стоять в Курской области до инаугурации Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 03.12.2024 (обновлено: 07:57 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/bi-bi-si-1987004710.html
ВСУ приказали стоять в Курской области до инаугурации Трампа, пишут СМИ
ВСУ приказали стоять в Курской области до инаугурации Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024
ВСУ приказали стоять в Курской области до инаугурации Трампа, пишут СМИ
Сообщения от солдат ВСУ в Курской области передают мрачную картину будущего, которого они не понимают. Им приказано удерживать максимально возможную территорию... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T06:50
2024-12-03T07:57
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Сообщения от солдат ВСУ в Курской области передают мрачную картину будущего, которого они не понимают. Им приказано удерживать максимально возможную территорию до инаугурации Дональда Трампа, пишет Би-би-си на основе переписки с украинскими военными в Telegram."Теперь, по их словам, приказано держаться за этот маленький клочок российской территории до тех пор, пока в конце января в Белый дом не прибудет новый президент США с новой политикой", — говорится в материале.По словам одного из солдат ВСУ, их главная задача теперь — "удержать максимальную территорию до инаугурации Трампа и начала переговоров, чтобы обменять ее на что-то позже. Никто не знает на что".В ВСУ говорят об ужасных погодных условиях и хроническом недосыпании, вызванном постоянными бомбардировками со стороны России, о непрерывном отступлении и наскоках русских, отвоевывающих свою землю.
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987000538.html
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в мире, курская область, россия, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
ВСУ приказали стоять в Курской области до инаугурации Трампа, пишут СМИ

Би-би-си: украинским военным приказали держаться в Курской области до 20 января

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в курском приграничье
Российский военнослужащий в курском приграничье - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в курском приграничье. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Сообщения от солдат ВСУ в Курской области передают мрачную картину будущего, которого они не понимают. Им приказано удерживать максимально возможную территорию до инаугурации Дональда Трампа, пишет Би-би-си на основе переписки с украинскими военными в Telegram.
"Теперь, по их словам, приказано держаться за этот маленький клочок российской территории до тех пор, пока в конце января в Белый дом не прибудет новый президент США с новой политикой", — говорится в материале.
По словам одного из солдат ВСУ, их главная задача теперь — "удержать максимальную территорию до инаугурации Трампа и начала переговоров, чтобы обменять ее на что-то позже. Никто не знает на что".
В ВСУ говорят об ужасных погодных условиях и хроническом недосыпании, вызванном постоянными бомбардировками со стороны России, о непрерывном отступлении и наскоках русских, отвоевывающих свою землю.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияСШАДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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