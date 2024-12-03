https://ria.ru/20241203/bi-bi-si-1987004710.html
ВСУ приказали стоять в Курской области до инаугурации Трампа, пишут СМИ
ВСУ приказали стоять в Курской области до инаугурации Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024
ВСУ приказали стоять в Курской области до инаугурации Трампа, пишут СМИ
Сообщения от солдат ВСУ в Курской области передают мрачную картину будущего, которого они не понимают. Им приказано удерживать максимально возможную территорию... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T06:50
2024-12-03T06:50
2024-12-03T07:57
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982417879_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_11ad8e3c3db19cd494739c6dc3c7c19c.jpg
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Сообщения от солдат ВСУ в Курской области передают мрачную картину будущего, которого они не понимают. Им приказано удерживать максимально возможную территорию до инаугурации Дональда Трампа, пишет Би-би-си на основе переписки с украинскими военными в Telegram."Теперь, по их словам, приказано держаться за этот маленький клочок российской территории до тех пор, пока в конце января в Белый дом не прибудет новый президент США с новой политикой", — говорится в материале.По словам одного из солдат ВСУ, их главная задача теперь — "удержать максимальную территорию до инаугурации Трампа и начала переговоров, чтобы обменять ее на что-то позже. Никто не знает на что".В ВСУ говорят об ужасных погодных условиях и хроническом недосыпании, вызванном постоянными бомбардировками со стороны России, о непрерывном отступлении и наскоках русских, отвоевывающих свою землю.
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987000538.html
курская область
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982417879_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_b7dbe04b020efad6486904967ebe8ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курская область, россия, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
ВСУ приказали стоять в Курской области до инаугурации Трампа, пишут СМИ
Би-би-си: украинским военным приказали держаться в Курской области до 20 января
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Сообщения от солдат ВСУ в Курской области передают мрачную картину будущего, которого они не понимают. Им приказано удерживать максимально возможную территорию до инаугурации Дональда Трампа, пишет Би-би-си на основе переписки с украинскими военными в Telegram.
"Теперь, по их словам, приказано держаться за этот маленький клочок российской территории до тех пор, пока в конце января в Белый дом не прибудет новый президент США с новой политикой", — говорится в материале.
По словам одного из солдат ВСУ, их главная задача теперь — "удержать максимальную территорию до инаугурации Трампа и начала переговоров, чтобы обменять ее на что-то позже. Никто не знает на что".
В ВСУ говорят об ужасных погодных условиях и хроническом недосыпании, вызванном постоянными бомбардировками со стороны России, о непрерывном отступлении и наскоках русских, отвоевывающих свою землю.