https://ria.ru/20241203/bi-bi-si-1987004710.html

ВСУ приказали стоять в Курской области до инаугурации Трампа, пишут СМИ

ВСУ приказали стоять в Курской области до инаугурации Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024

ВСУ приказали стоять в Курской области до инаугурации Трампа, пишут СМИ

Сообщения от солдат ВСУ в Курской области передают мрачную картину будущего, которого они не понимают. Им приказано удерживать максимально возможную территорию... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T06:50

2024-12-03T06:50

2024-12-03T07:57

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

сша

дональд трамп

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Сообщения от солдат ВСУ в Курской области передают мрачную картину будущего, которого они не понимают. Им приказано удерживать максимально возможную территорию до инаугурации Дональда Трампа, пишет Би-би-си на основе переписки с украинскими военными в Telegram."Теперь, по их словам, приказано держаться за этот маленький клочок российской территории до тех пор, пока в конце января в Белый дом не прибудет новый президент США с новой политикой", — говорится в материале.По словам одного из солдат ВСУ, их главная задача теперь — "удержать максимальную территорию до инаугурации Трампа и начала переговоров, чтобы обменять ее на что-то позже. Никто не знает на что".В ВСУ говорят об ужасных погодных условиях и хроническом недосыпании, вызванном постоянными бомбардировками со стороны России, о непрерывном отступлении и наскоках русских, отвоевывающих свою землю.

https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987000538.html

курская область

россия

сша

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в мире, курская область, россия, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины