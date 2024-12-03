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В Ростовской области обломки беспилотника упали на территорию детского сада
В Ростовской области обломки беспилотника упали на территорию детского сада - РИА Новости, 03.12.2024
В Ростовской области обломки беспилотника упали на территорию детского сада
Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Каменском районе Ростовской области, который летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте, его... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:22
2024-12-03T10:22
2024-12-03T10:44
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ростовская область
юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Каменском районе Ростовской области, который летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте, его обломки упали на территорию детского сада, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Утром около 10.00 мск в Каменском районе силы и средства ПВО отработали по БПЛА, который летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте", - сообщил Слюсарь.Он добавил, что обломки беспилотника упали на территорию детского сада в Старой Станице, пострадавших и разрушений нет. "К счастью, никто из детей, их родителей и персонала не пострадал. Разрушений нет", - отметил Слюсарь.
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происшествия, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области обломки беспилотника упали на территорию детского сада
Слюсарь: в Ростовской области обломки сбитого БПЛА упали на территорию детсада