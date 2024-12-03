https://ria.ru/20241203/bespilotnik-1987007978.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 03.12.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью
Российские средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T07:45
2024-12-03T07:45
2024-12-03T07:45
специальная военная операция на украине
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241202/pvo-1986949809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью
ПВО пресекли попытку совершить теракт с применением БПЛА над Брянской областью