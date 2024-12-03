https://ria.ru/20241203/bespilotnik-1987007978.html

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 03.12.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью

Российские средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T07:45

2024-12-03T07:45

2024-12-03T07:45

специальная военная операция на украине

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241202/pvo-1986949809.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность