https://ria.ru/20241203/belorussiya-1987001256.html

Главы Белоруссии и России не будут принимать заявления о развитии СГ

Главы Белоруссии и России не будут принимать заявления о развитии СГ - РИА Новости, 03.12.2024

Главы Белоруссии и России не будут принимать заявления о развитии СГ

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не планируют на предстоящем 6 декабря в Минске заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T05:24

2024-12-03T05:24

2024-12-03T05:24

союзное государство

белоруссия

александр лукашенко

россия

владимир путин

минск

политика

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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не планируют на предстоящем 6 декабря в Минске заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства принимать какое-то особое заявление о стратегии развития Союзного государства, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук. "Как такового заявления на текущий момент не предполагается", - сказал он. Назарук пояснил, что в целом на заседании ВГС планируется обсудить развитие интеграции, укрепление безопасности и независимости. Он отметил, что повестка дня заседания близка к полному формированию. "В ней вопросы стратегического планирования, то есть то, что президенты поручат правительствам, госорганам для дальнейшей реализации на близкую перспективу", - сказал Назарук. По его словам, предполагается порядка 10 вопросов. "Сейчас идут рабочие процессы между белорусской и российской сторонами при непосредственном участии Постоянного комитета Союзного государства. Дмитрий Федорович Мезенцев (Государственный секретарь Союзного государства – ред.) плотно вовлечен в эту проблематику, оказывает максимальное содействие, чтобы не просто наполнить повестку, но в целом обеспечить проведение мероприятия на очень достойном уровне", - добавил собеседник. По его словам, планируется рассмотреть вопросы, важные не только на уровне государств, министерств, но и для граждан Белоруссии и России. "Например, мы приступаем к созданию медиахолдинга Союзного государства. Помимо этого, в сфере интересов и контроля со стороны наших официальных властей вопросы роуминга, тарифов мобильной связи для граждан Союзного государства, признания и выполнения судебных исполнительных листов и другие. В целом, повестка предстоит насыщенная, интересная", - констатировал Назарук.

https://ria.ru/20241120/byudzhet-1984789966.html

https://ria.ru/20241114/kontseptsija-1983834799.html

белоруссия

россия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, александр лукашенко, россия, владимир путин, минск, политика