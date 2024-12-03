https://ria.ru/20241203/belorussiya-1987001256.html
Главы Белоруссии и России не будут принимать заявления о развитии СГ
Главы Белоруссии и России не будут принимать заявления о развитии СГ - РИА Новости, 03.12.2024
Главы Белоруссии и России не будут принимать заявления о развитии СГ
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не планируют на предстоящем 6 декабря в Минске заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T05:24
2024-12-03T05:24
2024-12-03T05:24
союзное государство
белоруссия
александр лукашенко
россия
владимир путин
минск
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/58/1497965854_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_0d5bc7ded50870edb603c57812f80714.jpg
МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не планируют на предстоящем 6 декабря в Минске заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства принимать какое-то особое заявление о стратегии развития Союзного государства, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук. "Как такового заявления на текущий момент не предполагается", - сказал он. Назарук пояснил, что в целом на заседании ВГС планируется обсудить развитие интеграции, укрепление безопасности и независимости. Он отметил, что повестка дня заседания близка к полному формированию. "В ней вопросы стратегического планирования, то есть то, что президенты поручат правительствам, госорганам для дальнейшей реализации на близкую перспективу", - сказал Назарук. По его словам, предполагается порядка 10 вопросов. "Сейчас идут рабочие процессы между белорусской и российской сторонами при непосредственном участии Постоянного комитета Союзного государства. Дмитрий Федорович Мезенцев (Государственный секретарь Союзного государства – ред.) плотно вовлечен в эту проблематику, оказывает максимальное содействие, чтобы не просто наполнить повестку, но в целом обеспечить проведение мероприятия на очень достойном уровне", - добавил собеседник. По его словам, планируется рассмотреть вопросы, важные не только на уровне государств, министерств, но и для граждан Белоруссии и России. "Например, мы приступаем к созданию медиахолдинга Союзного государства. Помимо этого, в сфере интересов и контроля со стороны наших официальных властей вопросы роуминга, тарифов мобильной связи для граждан Союзного государства, признания и выполнения судебных исполнительных листов и другие. В целом, повестка предстоит насыщенная, интересная", - констатировал Назарук.
https://ria.ru/20241120/byudzhet-1984789966.html
https://ria.ru/20241114/kontseptsija-1983834799.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/58/1497965854_128:0:2795:2000_1920x0_80_0_0_95bd71c725225bc6156ade3ce03a0d74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, россия, владимир путин, минск, политика
Союзное государство, Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, Владимир Путин, Минск, Политика
Главы Белоруссии и России не будут принимать заявления о развитии СГ
Главы Белоруссии и России не примут заявления о развитии Союзного государства
МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не планируют на предстоящем 6 декабря в Минске заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства принимать какое-то особое заявление о стратегии развития Союзного государства, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.
"Как такового заявления на текущий момент не предполагается", - сказал он.
Назарук пояснил, что в целом на заседании ВГС планируется обсудить развитие интеграции, укрепление безопасности и независимости.
Он отметил, что повестка дня заседания близка к полному формированию. "В ней вопросы стратегического планирования, то есть то, что президенты поручат правительствам, госорганам для дальнейшей реализации на близкую перспективу", - сказал Назарук. По его словам, предполагается порядка 10 вопросов.
"Сейчас идут рабочие процессы между белорусской и российской сторонами при непосредственном участии Постоянного комитета Союзного государства. Дмитрий Федорович Мезенцев (Государственный секретарь Союзного государства – ред.) плотно вовлечен в эту проблематику, оказывает максимальное содействие, чтобы не просто наполнить повестку, но в целом обеспечить проведение мероприятия на очень достойном уровне", - добавил собеседник.
По его словам, планируется рассмотреть вопросы, важные не только на уровне государств, министерств, но и для граждан Белоруссии
и России
.
"Например, мы приступаем к созданию медиахолдинга Союзного государства. Помимо этого, в сфере интересов и контроля со стороны наших официальных властей вопросы роуминга, тарифов мобильной связи для граждан Союзного государства, признания и выполнения судебных исполнительных листов и другие. В целом, повестка предстоит насыщенная, интересная", - констатировал Назарук.