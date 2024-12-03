https://ria.ru/20241203/belorussiya-1986994812.html

Лидеры России и Белоруссии подпишут документы по развитию интеграции

Лидеры России и Белоруссии подпишут документы по развитию интеграции - РИА Новости, 03.12.2024

Лидеры России и Белоруссии подпишут документы по развитию интеграции

Лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства по случаю 25-летия союзного... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T03:18

2024-12-03T03:18

2024-12-03T03:20

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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства по случаю 25-летия союзного договора подпишут документы по дальнейшему развитию интеграции, укреплению суверенитета и безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук."Весь комплекс подписываемых документов – это видение дальнейшего развития нашей интеграции, нашего Союзного государства по пути укрепления суверенитета, безопасности, независимости, в том числе экономической", - сказал Назарук.По его словам, знаковым вопросом станет проект концепции безопасности Союзного государства. "Она призвана учесть изменившиеся внешние условия, когда мир переходит к полицентричному мироустройству. Мы раскрываем темы государственной, общественной, экономической безопасности, говорим об обеспечении стабильности в развитии наших экономик", - отметил замминистра.Он подчеркнул, что "этот документ возник не на пустом месте, а является производной от конституций Беларуси и России, концепции национальной безопасности Беларуси, стратегии национальной безопасности России и других документов, которые действуют в государствах". "Конечно, объединяющим фактором является договор о создании Союзного государства, юбилей которого мы и будем праздновать 8 декабря", - продолжил Назарук."Мы также подходим к другой важной юбилейной дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Будет ряд мероприятий, не только культурно-просветительских и идеологических, но и работа, направленная на обеспечение сохранения нашей исторической памяти. Мы говорим о поддержании в достойном виде мемориальных комплексов на территории Беларуси и России", - рассказал замглавы МИД.Он отметил, что за счет средств бюджета Союзного государства проводится серьезная работа по реконструкции музея Брестской крепости. "Мы видим, насколько преображается музей. У нас в планах вложение серьезных средств в мемориальный комплекс "Буйничское поле" недалеко от Могилева", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20241124/soglashenie-1985402036.html

https://ria.ru/20241121/peskov-1984972421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, политика, владимир путин, александр лукашенко, минск