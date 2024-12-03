https://ria.ru/20241203/belorussija-1987009078.html

В Белоруссии начались занятия по боевой готовности

В Белоруссии начались занятия по боевой готовности - РИА Новости, 03.12.2024

В Белоруссии начались занятия по боевой готовности

Плановые занятия по боевой готовности проводятся в Вооруженных силах Белоруссии с 3 декабря, сообщает пресс-служба Минобороны республики в Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T08:13

2024-12-03T08:13

2024-12-03T08:13

белоруссия

в мире

вооруженные силы белоруссии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847033881_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c4c3c8c7eaaab351e00adb6b09337704.jpg

МИНСК, 3 дек — РИА Новости. Плановые занятия по боевой готовности проводятся в Вооруженных силах Белоруссии с 3 декабря, сообщает пресс-служба Минобороны республики в Telegram-канале. "В вооруженных силах с 3 декабря проводятся плановые занятия по боевой готовности. Все мероприятия являются частью подготовки Вооруженных сил в 2024/25 учебном году", - сообщает ведомство. Отмечается, что занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки. "Комплекс тренировок пройдут все категории военных, подразделения, воинские части и органы военного управления", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240630/tyao-1956506818.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, в мире, вооруженные силы белоруссии