https://ria.ru/20241203/belorussija-1987009078.html
В Белоруссии начались занятия по боевой готовности
В Белоруссии начались занятия по боевой готовности - РИА Новости, 03.12.2024
В Белоруссии начались занятия по боевой готовности
Плановые занятия по боевой готовности проводятся в Вооруженных силах Белоруссии с 3 декабря, сообщает пресс-служба Минобороны республики в Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T08:13
2024-12-03T08:13
2024-12-03T08:13
белоруссия
в мире
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 3 дек — РИА Новости. Плановые занятия по боевой готовности проводятся в Вооруженных силах Белоруссии с 3 декабря, сообщает пресс-служба Минобороны республики в Telegram-канале. "В вооруженных силах с 3 декабря проводятся плановые занятия по боевой готовности. Все мероприятия являются частью подготовки Вооруженных сил в 2024/25 учебном году", - сообщает ведомство. Отмечается, что занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки. "Комплекс тренировок пройдут все категории военных, подразделения, воинские части и органы военного управления", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240630/tyao-1956506818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, вооруженные силы белоруссии
Белоруссия, В мире, Вооруженные силы Белоруссии
В Белоруссии начались занятия по боевой готовности
МО Белоруссии с 3 декабря проводит в армии плановые занятия по боевой готовности