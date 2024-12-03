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В Белоруссии начались занятия по боевой готовности - РИА Новости, 03.12.2024
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08:13 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/belorussija-1987009078.html
В Белоруссии начались занятия по боевой готовности
В Белоруссии начались занятия по боевой готовности - РИА Новости, 03.12.2024
В Белоруссии начались занятия по боевой готовности
Плановые занятия по боевой готовности проводятся в Вооруженных силах Белоруссии с 3 декабря, сообщает пресс-служба Минобороны республики в Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T08:13
2024-12-03T08:13
белоруссия
в мире
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 3 дек — РИА Новости. Плановые занятия по боевой готовности проводятся в Вооруженных силах Белоруссии с 3 декабря, сообщает пресс-служба Минобороны республики в Telegram-канале. "В вооруженных силах с 3 декабря проводятся плановые занятия по боевой готовности. Все мероприятия являются частью подготовки Вооруженных сил в 2024/25 учебном году", - сообщает ведомство. Отмечается, что занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки. "Комплекс тренировок пройдут все категории военных, подразделения, воинские части и органы военного управления", - добавляется в сообщении.
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белоруссия, в мире, вооруженные силы белоруссии
Белоруссия, В мире, Вооруженные силы Белоруссии
В Белоруссии начались занятия по боевой готовности

МО Белоруссии с 3 декабря проводит в армии плановые занятия по боевой готовности

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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МИНСК, 3 дек — РИА Новости. Плановые занятия по боевой готовности проводятся в Вооруженных силах Белоруссии с 3 декабря, сообщает пресс-служба Минобороны республики в Telegram-канале.
«
"В вооруженных силах с 3 декабря проводятся плановые занятия по боевой готовности. Все мероприятия являются частью подготовки Вооруженных сил в 2024/25 учебном году", - сообщает ведомство.
Отмечается, что занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.
"Комплекс тренировок пройдут все категории военных, подразделения, воинские части и органы военного управления", - добавляется в сообщении.
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