https://ria.ru/20241203/bayden-1987197699.html

Байдену сообщили о военном положении Южной Корее

Байдену сообщили о военном положении Южной Корее - РИА Новости, 03.12.2024

Байдену сообщили о военном положении Южной Корее

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что ему только недавно провели брифинг о введении военного положения в Южной Корее, следует из информации пресс-пула РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T21:31

2024-12-03T21:31

2024-12-03T21:31

в мире

южная корея

сша

джо байден

введение военного положения в южной корее

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил во вторник, что ему только недавно провели брифинг о введении военного положения в Южной Корее, следует из информации пресс-пула Белого дома. Ранее журналист портала Axios со ссылкой на Белый дом сообщил, что Южная Корея заранее не предупреждала США о намерении президента страны объявить военное положение и Вашингтон озабочен развитием событий. "Когда президент США выходил после своего выступления, его спросили о Южной Корее, и он сказал: "Меня только что проинформировали об этом", - говорится в сообщении пула журналистов. Байден сейчас находится с официальным визитом в Анголе. Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987192990.html

https://ria.ru/20241203/rossiya-1987180345.html

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