https://ria.ru/20241203/banki-1987001414.html
"Известия" узнали о блокировке в КНР платежей банков из списка санкций США
"Известия" узнали о блокировке в КНР платежей банков из списка санкций США - РИА Новости, 03.12.2024
"Известия" узнали о блокировке в КНР платежей банков из списка санкций США
Российские кредитные организации, которые попали под новые санкции США в ноябре, сообщают о постепенном прекращении китайским банков работать с ними, рассказал... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T05:30
2024-12-03T05:30
2024-12-03T05:30
китай
сша
банки
санкции в отношении россии
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Российские кредитные организации, которые попали под новые санкции США в ноябре, сообщают о постепенном прекращении китайским банков работать с ними, рассказал "Известиям" генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин. Он уверен, что до января, когда произойдет инаугурация президента США Дональда Трампа, послаблений не будет, да и с приходом Трампа ситуация улучшится не на много.По словам коммерческого директора "Импая Рус" Алексея Разумовского, принимать платежи из российских банков, которые попали в новый SDN-список США, уже отказывается Bank of China. Клиенты Bank of Kunlun сообщают в соцсетях, что их информируют о прекращении приема платежей из подсанкционных российских банков.Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что уходящая администрация Джо Байдена пытается максимально усилить давление санкций, которых не на шутку опасаются в мире, поэтому стараются минимизировать работу с подсанкционными институтами. Тараповский первым шагом администрации Трампа видит именно упрощение вторичных санкций, из-за которых КНР вводит более жесткие ограничения.
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китай, сша, банки, санкции в отношении россии
Китай, США, Банки, Санкции в отношении России
"Известия" узнали о блокировке в КНР платежей банков из списка санкций США
"Известия" узнали, что КНР блокирует операции банков из санкционного списка США
Российские кредитные организации, которые попали под новые санкции США в ноябре, сообщают о постепенном прекращении китайским банков работать с ними, рассказал "Известиям
" генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин.
Он уверен, что до января, когда произойдет инаугурация президента США Дональда Трампа, послаблений не будет, да и с приходом Трампа ситуация улучшится не на много.
По словам коммерческого директора "Импая Рус" Алексея Разумовского, принимать платежи из российских банков, которые попали в новый SDN-список США, уже отказывается Bank of China. Клиенты Bank of Kunlun сообщают в соцсетях, что их информируют о прекращении приема платежей из подсанкционных российских банков.
Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что уходящая администрация Джо Байдена пытается максимально усилить давление санкций, которых не на шутку опасаются в мире, поэтому стараются минимизировать работу с подсанкционными институтами. Тараповский первым шагом администрации Трампа видит именно упрощение вторичных санкций, из-за которых КНР вводит более жесткие ограничения.