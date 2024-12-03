Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 03.12.2024 (обновлено: 11:47 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/ataka-1987045515.html
Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области
Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области - РИА Новости, 03.12.2024
Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области
Житель села Устинка Белгородского района ранен в результате ночной атаки украинского дрона на частный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:18
2024-12-03T11:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Житель села Устинка Белгородского района ранен в результате ночной атаки украинского дрона на частный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Ночью в селе Устинка Белгородского района дрон атаковал частный дом, вследствие чего в нём началось возгорание. Мужчина с ожогом ноги утром самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригадой скорой пострадавший доставляется в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Глава региона добавил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия
Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области

Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на дом в белгородской Устинке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Житель села Устинка Белгородского района ранен в результате ночной атаки украинского дрона на частный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Ночью в селе Устинка Белгородского района дрон атаковал частный дом, вследствие чего в нём началось возгорание. Мужчина с ожогом ноги утром самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригадой скорой пострадавший доставляется в областную клиническую больницу", - написал Гладков.
Глава региона добавил, что оперативные службы работают на месте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
11 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала