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Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области
Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области - РИА Новости, 03.12.2024
Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области
Житель села Устинка Белгородского района ранен в результате ночной атаки украинского дрона на частный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:18
2024-12-03T11:18
2024-12-03T11:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Житель села Устинка Белгородского района ранен в результате ночной атаки украинского дрона на частный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Ночью в селе Устинка Белгородского района дрон атаковал частный дом, вследствие чего в нём началось возгорание. Мужчина с ожогом ноги утром самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригадой скорой пострадавший доставляется в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Глава региона добавил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия
Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области
Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на дом в белгородской Устинке