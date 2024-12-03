https://ria.ru/20241203/arenda-1987029057.html
Власти Ямала компенсируют аренду жилья для востребованных специалистов
Власти Ямала компенсируют аренду жилья для востребованных специалистов - РИА Новости, 03.12.2024
Власти Ямала компенсируют аренду жилья для востребованных специалистов
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа будут компенсировать стоимость аренды жилья востребованным специалистам в области образования, культуры и спорта,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:25
2024-12-03T10:25
2024-12-03T10:25
ямало-ненецкий автономный округ
новый уренгой
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа будут компенсировать стоимость аренды жилья востребованным специалистам в области образования, культуры и спорта, сообщил губернатора региона Дмитрий Артюхов. "Вводим компенсацию за аренду жилья для востребованных специалистов, которые будут работать в наших новых учреждениях образования, молодёжной политики, культуры или спорта. Будем возвращать до 25 тысяч рублей в месяц", - написал Артюхов в своем Telegram-канале. Как уточнили в правительстве региона, мера поддержки ориентирована на специалистов из других регионов или муниципалитетов округа и будет перечисляться в течение двух лет с момента принятия решения о предоставлении выплаты. "Подобный механизм успешно работает в новоуренгойской школе "Перспектива", "Арктическом лицее", радиологическом корпусе ЦГБ (центральной городской больницы - ред.), для новых отоларингологов по всему региону", - говорится в сообщении губернатора. По словам главы региона, механизм будет распространен на все профильные объекты, открывшиеся в этом году, и которые появятся до 2027 года. Это новые школы, три ямальских кванториума (детские технопарки), детские сады и учреждения допобразования, в том числе детская школа искусств, арт-резиденции, культурный центр, спортивные объекты, в том числе мини-футбольная арена и крытая пешеходная галерея-променад в Новом Уренгое, "Ноябрьск-Арена" и универсальный спортзал в нефтяной столице региона. По данным властей, до 2028 года мерой поддержки смогут воспользоваться около 400 специалистов. Как подчеркнул губернатор, подобные меры поддержки позволяют комплексно решать задачи развития социальной инфраструктуры и проблему дефицита кадров.
https://ria.ru/20241105/zhile-1981852580.html
https://ria.ru/20240805/premiya-1964264680.html
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новый уренгой, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой, Дмитрий Артюхов
Власти Ямала компенсируют аренду жилья для востребованных специалистов
Артюхов: власти Ямала компенсируют аренду жилья для востребованных специалистов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа будут компенсировать стоимость аренды жилья востребованным специалистам в области образования, культуры и спорта, сообщил губернатора региона Дмитрий Артюхов.
"Вводим компенсацию за аренду жилья для востребованных специалистов, которые будут работать в наших новых учреждениях образования, молодёжной политики, культуры или спорта. Будем возвращать до 25 тысяч рублей в месяц", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
Как уточнили в правительстве региона, мера поддержки ориентирована на специалистов из других регионов или муниципалитетов округа и будет перечисляться в течение двух лет с момента принятия решения о предоставлении выплаты.
"Подобный механизм успешно работает в новоуренгойской школе "Перспектива", "Арктическом лицее", радиологическом корпусе ЦГБ (центральной городской больницы - ред.), для новых отоларингологов по всему региону", - говорится в сообщении губернатора.
По словам главы региона, механизм будет распространен на все профильные объекты, открывшиеся в этом году, и которые появятся до 2027 года. Это новые школы, три ямальских кванториума (детские технопарки), детские сады и учреждения допобразования, в том числе детская школа искусств, арт-резиденции, культурный центр, спортивные объекты, в том числе мини-футбольная арена и крытая пешеходная галерея-променад в Новом Уренгое, "Ноябрьск-Арена" и универсальный спортзал в нефтяной столице региона. По данным властей, до 2028 года мерой поддержки смогут воспользоваться около 400 специалистов.
Как подчеркнул губернатор, подобные меры поддержки позволяют комплексно решать задачи развития социальной инфраструктуры и проблему дефицита кадров.