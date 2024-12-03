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В администрацию Смоленской области устроился офицер СВО - РИА Новости, 03.12.2024
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Смоленская область
 
15:58 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/anokhin-1987115646.html
В администрацию Смоленской области устроился офицер СВО
В администрацию Смоленской области устроился офицер СВО - РИА Новости, 03.12.2024
В администрацию Смоленской области устроился офицер СВО
На работу в администрацию Руднянского района Смоленской области пришел Владимир Степаненко, служивший два года на СВО, сообщил губернатор Василий Анохин в своем РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:58
2024-12-03T15:58
смоленская область
смоленская область
руднянский район
василий анохин
сво
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На работу в администрацию Руднянского района Смоленской области пришел Владимир Степаненко, служивший два года на СВО, сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Буквально все сферы жизни нашего региона нуждаются в новых эффективных управленческих кадрах – людях не только профессиональных и компетентных, но и умеющих решать стоящие задачи оперативно, решительно и с высокими результатами. Таким уникальным опытом уже обладают участники специальной военной операции, поэтому президент страны Владимир Владимирович Путин призвал активно привлекать их на работу в органы власти всех уровней", - написал Анохин. Он отметил, что власти Смоленской области создают условия, чтобы выполнить это поручение главы государства. "На работу в администрацию Руднянского района пришёл Владимир Николаевич Степаненко, который с 2022 по 2024 год служил по контракту в зоне СВО. Кадровый офицер, он награжден медалями "За Отвагу", "За службу в Спецназе", "За участие в специальной военной операции в Сирийской, Арабской Республике", "За участие в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных Республик", отмечен нагрудными знаками "За службу на Кавказе" и "Участник боевых действий в Чечне", - отметил глава региона. Теперь бывший участник СВО займется близким ему делом – будет курировать военно-патриотическое воспитание молодежи, взаимодействовать с организацией ветеранов и своими товарищами по оружию – участниками спецоперации, заниматься вопросами поискового движения и увековечения памяти защитников Отечества. "Со своей стороны окажем необходимую помощь и поддержку. Очень рассчитываю, что примеру Владимира последуют и другие бойцы, вернувшиеся с фронта", - резюмировал Анохин.
https://ria.ru/20241202/privlechenie-1986953012.html
https://ria.ru/20241202/brendy-1986917006.html
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смоленская область, руднянский район, василий анохин, сво
Смоленская область, Смоленская область, Руднянский район, Василий Анохин, СВО
В администрацию Смоленской области устроился офицер СВО

Анохин: в администрации Смоленской области работает офицер СВО Степаненко

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На работу в администрацию Руднянского района Смоленской области пришел Владимир Степаненко, служивший два года на СВО, сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Буквально все сферы жизни нашего региона нуждаются в новых эффективных управленческих кадрах – людях не только профессиональных и компетентных, но и умеющих решать стоящие задачи оперативно, решительно и с высокими результатами. Таким уникальным опытом уже обладают участники специальной военной операции, поэтому президент страны Владимир Владимирович Путин призвал активно привлекать их на работу в органы власти всех уровней", - написал Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Он отметил, что власти Смоленской области создают условия, чтобы выполнить это поручение главы государства.
"На работу в администрацию Руднянского района пришёл Владимир Николаевич Степаненко, который с 2022 по 2024 год служил по контракту в зоне СВО. Кадровый офицер, он награжден медалями "За Отвагу", "За службу в Спецназе", "За участие в специальной военной операции в Сирийской, Арабской Республике", "За участие в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных Республик", отмечен нагрудными знаками "За службу на Кавказе" и "Участник боевых действий в Чечне", - отметил глава региона.
Теперь бывший участник СВО займется близким ему делом – будет курировать военно-патриотическое воспитание молодежи, взаимодействовать с организацией ветеранов и своими товарищами по оружию – участниками спецоперации, заниматься вопросами поискового движения и увековечения памяти защитников Отечества.
"Со своей стороны окажем необходимую помощь и поддержку. Очень рассчитываю, что примеру Владимира последуют и другие бойцы, вернувшиеся с фронта", - резюмировал Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Смоленская областьСмоленская областьРуднянский районВасилий АнохинСВО
 
 
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