https://ria.ru/20241203/anokhin-1987115646.html

В администрацию Смоленской области устроился офицер СВО

В администрацию Смоленской области устроился офицер СВО - РИА Новости, 03.12.2024

В администрацию Смоленской области устроился офицер СВО

На работу в администрацию Руднянского района Смоленской области пришел Владимир Степаненко, служивший два года на СВО, сообщил губернатор Василий Анохин в своем РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:58

2024-12-03T15:58

2024-12-03T15:58

смоленская область

смоленская область

руднянский район

василий анохин

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На работу в администрацию Руднянского района Смоленской области пришел Владимир Степаненко, служивший два года на СВО, сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Буквально все сферы жизни нашего региона нуждаются в новых эффективных управленческих кадрах – людях не только профессиональных и компетентных, но и умеющих решать стоящие задачи оперативно, решительно и с высокими результатами. Таким уникальным опытом уже обладают участники специальной военной операции, поэтому президент страны Владимир Владимирович Путин призвал активно привлекать их на работу в органы власти всех уровней", - написал Анохин. Он отметил, что власти Смоленской области создают условия, чтобы выполнить это поручение главы государства. "На работу в администрацию Руднянского района пришёл Владимир Николаевич Степаненко, который с 2022 по 2024 год служил по контракту в зоне СВО. Кадровый офицер, он награжден медалями "За Отвагу", "За службу в Спецназе", "За участие в специальной военной операции в Сирийской, Арабской Республике", "За участие в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных Республик", отмечен нагрудными знаками "За службу на Кавказе" и "Участник боевых действий в Чечне", - отметил глава региона. Теперь бывший участник СВО займется близким ему делом – будет курировать военно-патриотическое воспитание молодежи, взаимодействовать с организацией ветеранов и своими товарищами по оружию – участниками спецоперации, заниматься вопросами поискового движения и увековечения памяти защитников Отечества. "Со своей стороны окажем необходимую помощь и поддержку. Очень рассчитываю, что примеру Владимира последуют и другие бойцы, вернувшиеся с фронта", - резюмировал Анохин.

https://ria.ru/20241202/privlechenie-1986953012.html

https://ria.ru/20241202/brendy-1986917006.html

смоленская область

руднянский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, руднянский район, василий анохин, сво