В администрацию Смоленской области устроился офицер СВО
Анохин: в администрации Смоленской области работает офицер СВО Степаненко
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На работу в администрацию Руднянского района Смоленской области пришел Владимир Степаненко, служивший два года на СВО, сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Буквально все сферы жизни нашего региона нуждаются в новых эффективных управленческих кадрах – людях не только профессиональных и компетентных, но и умеющих решать стоящие задачи оперативно, решительно и с высокими результатами. Таким уникальным опытом уже обладают участники специальной военной операции, поэтому президент страны Владимир Владимирович Путин призвал активно привлекать их на работу в органы власти всех уровней", - написал Анохин.
Он отметил, что власти Смоленской области создают условия, чтобы выполнить это поручение главы государства.
"На работу в администрацию Руднянского района пришёл Владимир Николаевич Степаненко, который с 2022 по 2024 год служил по контракту в зоне СВО. Кадровый офицер, он награжден медалями "За Отвагу", "За службу в Спецназе", "За участие в специальной военной операции в Сирийской, Арабской Республике", "За участие в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных Республик", отмечен нагрудными знаками "За службу на Кавказе" и "Участник боевых действий в Чечне", - отметил глава региона.
Теперь бывший участник СВО займется близким ему делом – будет курировать военно-патриотическое воспитание молодежи, взаимодействовать с организацией ветеранов и своими товарищами по оружию – участниками спецоперации, заниматься вопросами поискового движения и увековечения памяти защитников Отечества.
"Со своей стороны окажем необходимую помощь и поддержку. Очень рассчитываю, что примеру Владимира последуют и другие бойцы, вернувшиеся с фронта", - резюмировал Анохин.