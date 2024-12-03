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Более 50 ФАПов и амбулаторий построили в Астраханской области за 6 лет

Более 50 ФАПов и амбулаторий построили в Астраханской области за 6 лет - РИА Новости, 03.12.2024

Более 50 ФАПов и амбулаторий построили в Астраханской области за 6 лет

Более 50 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий построили в Астраханской области за 6 лет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам семинара... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:11

2024-12-03T12:11

2024-12-03T12:11

астраханская область

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Более 50 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий построили в Астраханской области за 6 лет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам семинара для глав регионов, который провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На совещании были подведены итоги реализации национального проекта "Здравоохранение", поставлены цели и задачи новых нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья", которые стартуют в январе. "С 2019 года в Астраханской области построено 55 новых ФАПов и амбулаторий, 33 медучреждения капитально отремонтированы. До конца года завершим работы ещё на 12 объектах", - написал губернатор в Telegram. Кроме того, за это время было закуплено более 350 единиц современного медоборудования и 262 автомобиля для оказания неотложной помощи и скорой помощи. За время реализации госпрограммы "Земский доктор" штат медучреждений в сельской местности пополнился более чем 800 специалистами. Помимо этого, по информации Бабушкина, в Астрахани открыт новый корпус областного перинатального центра, который позволяет выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела. "Всё это дает свои результаты. Так, в текущем году наша область входит в двадцать регионов с самым высоким коэффициентом рождаемости и занимает первое место среди регионов ЮФО", - отметил глава региона. Он напомнил, что президент поставил задачу обеспечить рост продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году. Новые национальные проекты помогут в достижении этой цели, уверен Бабушкин.

https://ria.ru/20241129/zhkh-1986437385.html

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астраханская область

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астрахань

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астраханская область, россия, астрахань, игорь бабушкин, татьяна голикова