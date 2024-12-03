https://ria.ru/20241203/ambulatoriya-1987062327.html
Более 50 ФАПов и амбулаторий построили в Астраханской области за 6 лет
Более 50 ФАПов и амбулаторий построили в Астраханской области за 6 лет - РИА Новости, 03.12.2024
Более 50 ФАПов и амбулаторий построили в Астраханской области за 6 лет
Более 50 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий построили в Астраханской области за 6 лет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам семинара... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:11
2024-12-03T12:11
2024-12-03T12:11
астраханская область
астраханская область
россия
астрахань
игорь бабушкин
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983817081_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_b5485c3c17196727afec7289f1a45017.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Более 50 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий построили в Астраханской области за 6 лет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам семинара для глав регионов, который провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На совещании были подведены итоги реализации национального проекта "Здравоохранение", поставлены цели и задачи новых нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья", которые стартуют в январе. "С 2019 года в Астраханской области построено 55 новых ФАПов и амбулаторий, 33 медучреждения капитально отремонтированы. До конца года завершим работы ещё на 12 объектах", - написал губернатор в Telegram. Кроме того, за это время было закуплено более 350 единиц современного медоборудования и 262 автомобиля для оказания неотложной помощи и скорой помощи. За время реализации госпрограммы "Земский доктор" штат медучреждений в сельской местности пополнился более чем 800 специалистами. Помимо этого, по информации Бабушкина, в Астрахани открыт новый корпус областного перинатального центра, который позволяет выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела. "Всё это дает свои результаты. Так, в текущем году наша область входит в двадцать регионов с самым высоким коэффициентом рождаемости и занимает первое место среди регионов ЮФО", - отметил глава региона. Он напомнил, что президент поставил задачу обеспечить рост продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году. Новые национальные проекты помогут в достижении этой цели, уверен Бабушкин.
https://ria.ru/20241129/zhkh-1986437385.html
https://ria.ru/20241128/ambulatorija-1986279438.html
астраханская область
россия
астрахань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983817081_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_44c1fbd3d1c1d8a3315a9f9ea5b91ad2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, россия, астрахань, игорь бабушкин, татьяна голикова
Астраханская область, Астраханская область, Россия, Астрахань, Игорь Бабушкин, Татьяна Голикова
Более 50 ФАПов и амбулаторий построили в Астраханской области за 6 лет
Бабушкин: за 6 лет в Астраханской области построили более 50 ФАПов и амбулаторий
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Более 50 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий построили в Астраханской области за 6 лет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам семинара для глав регионов, который провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
На совещании были подведены итоги реализации национального проекта "Здравоохранение", поставлены цели и задачи новых нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья", которые стартуют в январе.
"С 2019 года в Астраханской области
построено 55 новых ФАПов и амбулаторий, 33 медучреждения капитально отремонтированы. До конца года завершим работы ещё на 12 объектах", - написал губернатор в Telegram.
Кроме того, за это время было закуплено более 350 единиц современного медоборудования и 262 автомобиля для оказания неотложной помощи и скорой помощи. За время реализации госпрограммы "Земский доктор" штат медучреждений в сельской местности пополнился более чем 800 специалистами.
Помимо этого, по информации Бабушкина
, в Астрахани
открыт новый корпус областного перинатального центра, который позволяет выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела.
"Всё это дает свои результаты. Так, в текущем году наша область входит в двадцать регионов с самым высоким коэффициентом рождаемости и занимает первое место среди регионов ЮФО", - отметил глава региона.
Он напомнил, что президент поставил задачу обеспечить рост продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году. Новые национальные проекты помогут в достижении этой цели, уверен Бабушкин.