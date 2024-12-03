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Финалист премии "МЫВМЕСТЕ" рассказал об акции "Красная гвоздика" - РИА Новости, 03.12.2024
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17:15 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/aktsiya-1987141751.html
Финалист премии "МЫВМЕСТЕ" рассказал об акции "Красная гвоздика"
Финалист премии "МЫВМЕСТЕ" рассказал об акции "Красная гвоздика" - РИА Новости, 03.12.2024
Финалист премии "МЫВМЕСТЕ" рассказал об акции "Красная гвоздика"
Благотворительный фонд "Память поколений" в рамках Всероссийской акции "Красная гвоздика" предоставил одному из ветеранов Великой Отечественной войны новую... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:15
2024-12-03T17:15
общество
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манеж
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Благотворительный фонд "Память поколений" в рамках Всероссийской акции "Красная гвоздика" предоставил одному из ветеранов Великой Отечественной войны новую прогулочную коляску, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда. Всероссийская акция "Красная гвоздика" в качестве проекта фонда "Память поколений" вышла в 2024 году в финал премии "МЫВМЕСТЕ". "Недавно одному ветерану мы предоставили новую прогулочную коляску. Его впервые за два года вывезли на прогулку, до этого на улице он был только по крайней необходимости, так как дочке было очень неудобно спускать старенькую коляску с отцом по лестнице, она уже сама в возрасте, а мужчин в семье, которые бы каждый день спускали и поднимали коляску, нет. С новой коляской дочке гораздо проще управляться, и она теперь каждый день вывозит папу на прогулку", - рассказали агентству в пресс-службе фонда. Всероссийская акция "Красная гвоздика" помогает ветеранам уже девять лет, волонтеры проводят ее каждый год с апреля по июнь. Благодаря фонду более 19 тысяч ветеранов получили необходимую медицинскую помощь. В этом году организация помогла 392 героям Великой Отечественной войны. В фонде рассказали также, что в "Красной гвоздике" принимали участие ряд российских звезд, которым нравится эта акция, и которые хотят помочь ветеранам. Кроме того, в этом году "Память поколений" запустила собственное волонтерское движение. "Волонтерское движение фонда действительно было организовано только в этом году. И причина была в основном такая, что мы чувствовали какую-то несправедливость. Потому что по всей стране волонтеры выходят и собирают на нужды ветеранов значительные суммы... А почему-то в Москве всегда были очень низкие показатели сборов, и мы решили эту несправедливость своими силами исправить, учредив волонтерское, наше собственное движение фонда, которое сконцентрирует свою деятельность в Москве", - рассказала агентству ответственная за проведение акции "Красная гвоздика" Наталья Вяткина. Собеседница агентства также заверила, что фонд будет наращивать число волонтеров, привлекая новых добровольцев. Сама Вяткина называет свою работу в фонде важной и естественной для каждого гражданина РФ миссией. "Это очень естественная, важная миссия - не только моя лично, это для любого гражданина, мне кажется, должно быть важной миссией. И люди, которые 80 лет назад, собственно, принесли мир в нашу страну, и благодаря им, собственно, мы все здесь находимся, поэтому отдать им уважение, долг, чествовать их и вспоминать, не забывать, передавать детям - это очень важно. Поэтому, собственно, для меня это было важной такой задачей", - подчеркнула Вяткина. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов, победителей объявят 5 декабря, в День добровольца. Кроме того, в пятницу стартует международный форум гражданского участия "Мы вместе". Он пройдет на площадке Центрального выставочного зала "Манеж" с 5 по 7 декабря.
https://ria.ru/20241202/myvmeste-1986976380.html
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общество, москва, россия, манеж
Общество, Москва, Россия, Манеж
Финалист премии "МЫВМЕСТЕ" рассказал об акции "Красная гвоздика"

Акция "Красная гвоздика" помогла ветерану ВОВ получить новую прогулочную коляску

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМеждународный форум гражданского участия #МыВместе
Международный форум гражданского участия #МыВместе - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Благотворительный фонд "Память поколений" в рамках Всероссийской акции "Красная гвоздика" предоставил одному из ветеранов Великой Отечественной войны новую прогулочную коляску, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда.
Всероссийская акция "Красная гвоздика" в качестве проекта фонда "Память поколений" вышла в 2024 году в финал премии "МЫВМЕСТЕ".
"Недавно одному ветерану мы предоставили новую прогулочную коляску. Его впервые за два года вывезли на прогулку, до этого на улице он был только по крайней необходимости, так как дочке было очень неудобно спускать старенькую коляску с отцом по лестнице, она уже сама в возрасте, а мужчин в семье, которые бы каждый день спускали и поднимали коляску, нет. С новой коляской дочке гораздо проще управляться, и она теперь каждый день вывозит папу на прогулку", - рассказали агентству в пресс-службе фонда.
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Всероссийская акция "Красная гвоздика" помогает ветеранам уже девять лет, волонтеры проводят ее каждый год с апреля по июнь. Благодаря фонду более 19 тысяч ветеранов получили необходимую медицинскую помощь. В этом году организация помогла 392 героям Великой Отечественной войны. В фонде рассказали также, что в "Красной гвоздике" принимали участие ряд российских звезд, которым нравится эта акция, и которые хотят помочь ветеранам. Кроме того, в этом году "Память поколений" запустила собственное волонтерское движение.
"Волонтерское движение фонда действительно было организовано только в этом году. И причина была в основном такая, что мы чувствовали какую-то несправедливость. Потому что по всей стране волонтеры выходят и собирают на нужды ветеранов значительные суммы... А почему-то в Москве всегда были очень низкие показатели сборов, и мы решили эту несправедливость своими силами исправить, учредив волонтерское, наше собственное движение фонда, которое сконцентрирует свою деятельность в Москве", - рассказала агентству ответственная за проведение акции "Красная гвоздика" Наталья Вяткина.
Собеседница агентства также заверила, что фонд будет наращивать число волонтеров, привлекая новых добровольцев. Сама Вяткина называет свою работу в фонде важной и естественной для каждого гражданина РФ миссией.
"Это очень естественная, важная миссия - не только моя лично, это для любого гражданина, мне кажется, должно быть важной миссией. И люди, которые 80 лет назад, собственно, принесли мир в нашу страну, и благодаря им, собственно, мы все здесь находимся, поэтому отдать им уважение, долг, чествовать их и вспоминать, не забывать, передавать детям - это очень важно. Поэтому, собственно, для меня это было важной такой задачей", - подчеркнула Вяткина.
Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов, победителей объявят 5 декабря, в День добровольца. Кроме того, в пятницу стартует международный форум гражданского участия "Мы вместе". Он пройдет на площадке Центрального выставочного зала "Манеж" с 5 по 7 декабря.
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