https://ria.ru/20241203/aktsiya-1987061179.html

В России стартовала акция "День добровольца. Первые"

В России стартовала акция "День добровольца. Первые" - РИА Новости, 03.12.2024

В России стартовала акция "День добровольца. Первые"

"Движение первых" запустило Всероссийскую акцию "День добровольца. Первые", приуроченную ко Дню волонтера, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:07

2024-12-03T12:07

2024-12-03T12:08

общество

россия

владимир путин

день добровольца (волонтера) в россии

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Движение первых" запустило Всероссийскую акцию "День добровольца. Первые", приуроченную ко Дню волонтера, сообщили в пресс-службе организации. Международный День добровольца (волонтера) отмечается в России 5 декабря. Дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина от 27 ноября 2017 года. "Движение первых" 2 декабря запустило Всероссийскую акцию ко Дню добровольца - "День добровольца. Первые". До 8 декабря ребята будут проходить викторину о развитии детского добровольчества в России, а также в составе волонтерских отрядов Первых проведут волонтерские мероприятия. Акция проводится при поддержке Ассоциации волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф", - говорится в сообщении. Как отметили в движении, целью акции стало формирование у обучающихся образовательных организаций устойчивого понимания социальной значимости развития добровольческого движения в России. Кроме того, 245 добровольцев из 50 регионов РФ присоединятся к Международному форуму гражданского участия "#МЫВМЕСТЕ". Командиры лучших волонтерских отрядов и региональные координаторы Всероссийского проекта "Благо твори" обсудят итоги реализации флагманского волонтерского проекта в 2024 году, а также поучаствуют в акции ко Дню добровольца в разных форматах.

https://ria.ru/20241127/kluby-1986117929.html

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общество, россия, владимир путин, день добровольца (волонтера) в россии