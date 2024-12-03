https://ria.ru/20241203/aerodrom-1987020798.html
По складам оружия у военного аэродрома в Хмельницкой области нанесли удар
По складам оружия у военного аэродрома в Хмельницкой области нанесли удар - РИА Новости, 03.12.2024
По складам оружия у военного аэродрома в Хмельницкой области нанесли удар
Удар нанесен в районе артиллерийских складов у военного аэродрома в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, последовала сильная детонация, сообщил РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T09:40
2024-12-03T09:40
2024-12-03T09:48
специальная военная операция на украине
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Удар нанесен в районе артиллерийских складов у военного аэродрома в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, последовала сильная детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Староконстантинов, Хмельницкая область. Прилет в стороне артскладов, возле военного аэродрома. Сильная детонация", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмельницкая область, украина, в мире, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, В мире, Сергей Лебедев
По складам оружия у военного аэродрома в Хмельницкой области нанесли удар
Лебедев сообщил о прилете и детонации у военного аэродрома в Староконстантинове