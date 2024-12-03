https://ria.ru/20241203/aerodrom-1987020798.html

По складам оружия у военного аэродрома в Хмельницкой области нанесли удар

По складам оружия у военного аэродрома в Хмельницкой области нанесли удар - РИА Новости, 03.12.2024

По складам оружия у военного аэродрома в Хмельницкой области нанесли удар

Удар нанесен в районе артиллерийских складов у военного аэродрома в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, последовала сильная детонация, сообщил РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T09:40

2024-12-03T09:40

2024-12-03T09:48

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

украина

в мире

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Удар нанесен в районе артиллерийских складов у военного аэродрома в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, последовала сильная детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Староконстантинов, Хмельницкая область. Прилет в стороне артскладов, возле военного аэродрома. Сильная детонация", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

хмельницкая область

украина

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Ольга Фомченкова

хмельницкая область, украина, в мире, сергей лебедев