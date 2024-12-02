https://ria.ru/20241202/zhestyannikov-1986923283.html
Жестянников: началась подготовка к реализации "Депутатской программы"
Жестянников: началась подготовка к реализации "Депутатской программы" - РИА Новости, 02.12.2024
Жестянников: началась подготовка к реализации "Депутатской программы"
В Вологодской области начала подготовка к реализации "Депутатской программы" в 2025 году, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:35
2024-12-02T17:35
2024-12-02T17:35
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Вологодской области начала подготовка к реализации "Депутатской программы" в 2025 году, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Проект был запущен совместно с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым летом этого года. Областные парламентарии, вне зависимости от партийной принадлежности, получили возможность точечно решить проблемы избирателей и территорий, которые они представляют. "На сегодняшний день возможностями программы воспользовались 29 депутатов. Они заявили 72 проекта в 26 районах и округах и двух крупнейших городах. В стадии реализации находятся 14 проектов, работы по 58 уже завершены", - сообщил Жестянников, его слова приводит пресс-служба Заксобрания Вологодской области. Депутат Законодательного Собрания Алексей Маслов заявил три проекта в Грязовецком, Междуреченском и Тотемском округах. Их реализация находится на постоянном контроле парламентария. Андрей Пулин распределил свой миллион в равных долях между объектами в Кадуйском, Чагодошенском, Бабаевском, Устюженском округах. Благодаря поддержке депутата в Устюжне будет проведен ремонт помещений молодежного центра. Анатолий Дианов большую часть средств "Депутатской программы" направил на обустройство остановочных комплексов и благоустройство прилегающих к ним территорий в Сямженском округе. Работы активно ведутся — в Сямже на улице Советской была установлена новая остановка. В рамках программы также планируется замена остановки на улице Дорожной в деревне Ногинская. Андрей Клеков передал часть средств депутатского фонда на замену кровли дома в селе Кубенское Вологодском округа. В нем проживает мать участника специальной военной операции. Крыша протекала, требовался срочный ремонт. Работы выполнены в полном объеме. Также парламентарий выделил 500 тысяч рублей на благоустройство парка в Усть–Кубинском округе. Елена Быкова сообщила в соцсетях, что в будущем году на пересечении улиц Остинская и Проезжая на въезде в Северный район Череповца появится новое общественное пространство. Средства на реализацию выделены также в рамках "Депутатской программы". Сейчас в Законодательном Собрании обсуждают дальнейшие перспективы проекта. "Подготовка к реализации "Депутатской программы" в 2025 году уже началась. Мы однозначно ее усовершенствуем. Для более эффективной аналитики разработаем светофор-матрицу с контрольными точками всех этапов жизненного цикла проекта, организуем публичный отбор проектов на страницах депутатов в соцсетях, привлечем общественников для контроля исполнения инициатив парламентариев. В этом году "Депутатская программа" доказала свою эффективность, поэтому общее консолидированное мнение – нам необходимо ее продолжать", - заключил председатель Законодательного Собрания.
https://ria.ru/20241128/zhestyannikov-1986289520.html
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вологодская область, советский , северный район, сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Советский , Северный район, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов
Жестянников: началась подготовка к реализации "Депутатской программы"
Жестянников: на Вологдчине идет подготовка к реализации "Депутатской программы"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Вологодской области начала подготовка к реализации "Депутатской программы" в 2025 году, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
Проект был запущен совместно с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым
летом этого года. Областные парламентарии, вне зависимости от партийной принадлежности, получили возможность точечно решить проблемы избирателей и территорий, которые они представляют.
"На сегодняшний день возможностями программы воспользовались 29 депутатов. Они заявили 72 проекта в 26 районах и округах и двух крупнейших городах. В стадии реализации находятся 14 проектов, работы по 58 уже завершены", - сообщил Жестянников
, его слова приводит пресс-служба Заксобрания Вологодской области.
Депутат Законодательного Собрания Алексей Маслов заявил три проекта в Грязовецком, Междуреченском и Тотемском округах. Их реализация находится на постоянном контроле парламентария.
Андрей Пулин распределил свой миллион в равных долях между объектами в Кадуйском, Чагодошенском, Бабаевском, Устюженском округах. Благодаря поддержке депутата в Устюжне будет проведен ремонт помещений молодежного центра.
Анатолий Дианов большую часть средств "Депутатской программы" направил на обустройство остановочных комплексов и благоустройство прилегающих к ним территорий в Сямженском округе. Работы активно ведутся — в Сямже на улице Советской была установлена новая остановка. В рамках программы также планируется замена остановки на улице Дорожной в деревне Ногинская.
Андрей Клеков передал часть средств депутатского фонда на замену кровли дома в селе Кубенское Вологодском округа. В нем проживает мать участника специальной военной операции. Крыша протекала, требовался срочный ремонт. Работы выполнены в полном объеме. Также парламентарий выделил 500 тысяч рублей на благоустройство парка в Усть–Кубинском округе.
Елена Быкова сообщила в соцсетях, что в будущем году на пересечении улиц Остинская и Проезжая на въезде в Северный район Череповца
появится новое общественное пространство. Средства на реализацию выделены также в рамках "Депутатской программы".
Сейчас в Законодательном Собрании обсуждают дальнейшие перспективы проекта.
"Подготовка к реализации "Депутатской программы" в 2025 году уже началась. Мы однозначно ее усовершенствуем. Для более эффективной аналитики разработаем светофор-матрицу с контрольными точками всех этапов жизненного цикла проекта, организуем публичный отбор проектов на страницах депутатов в соцсетях, привлечем общественников для контроля исполнения инициатив парламентариев. В этом году "Депутатская программа" доказала свою эффективность, поэтому общее консолидированное мнение – нам необходимо ее продолжать", - заключил председатель Законодательного Собрания.