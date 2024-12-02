https://ria.ru/20241202/zhestyannikov-1986923283.html

Жестянников: началась подготовка к реализации "Депутатской программы"

Жестянников: началась подготовка к реализации "Депутатской программы" - РИА Новости, 02.12.2024

Жестянников: началась подготовка к реализации "Депутатской программы"

В Вологодской области начала подготовка к реализации "Депутатской программы" в 2025 году, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:35

2024-12-02T17:35

2024-12-02T17:35

вологодская область

вологодская область

советский

северный район

сергей жестянников

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866648_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8165bc714c7bb7e2002e5bcd4c450d4a.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Вологодской области начала подготовка к реализации "Депутатской программы" в 2025 году, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Проект был запущен совместно с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым летом этого года. Областные парламентарии, вне зависимости от партийной принадлежности, получили возможность точечно решить проблемы избирателей и территорий, которые они представляют. "На сегодняшний день возможностями программы воспользовались 29 депутатов. Они заявили 72 проекта в 26 районах и округах и двух крупнейших городах. В стадии реализации находятся 14 проектов, работы по 58 уже завершены", - сообщил Жестянников, его слова приводит пресс-служба Заксобрания Вологодской области. Депутат Законодательного Собрания Алексей Маслов заявил три проекта в Грязовецком, Междуреченском и Тотемском округах. Их реализация находится на постоянном контроле парламентария. Андрей Пулин распределил свой миллион в равных долях между объектами в Кадуйском, Чагодошенском, Бабаевском, Устюженском округах. Благодаря поддержке депутата в Устюжне будет проведен ремонт помещений молодежного центра. Анатолий Дианов большую часть средств "Депутатской программы" направил на обустройство остановочных комплексов и благоустройство прилегающих к ним территорий в Сямженском округе. Работы активно ведутся — в Сямже на улице Советской была установлена новая остановка. В рамках программы также планируется замена остановки на улице Дорожной в деревне Ногинская. Андрей Клеков передал часть средств депутатского фонда на замену кровли дома в селе Кубенское Вологодском округа. В нем проживает мать участника специальной военной операции. Крыша протекала, требовался срочный ремонт. Работы выполнены в полном объеме. Также парламентарий выделил 500 тысяч рублей на благоустройство парка в Усть–Кубинском округе. Елена Быкова сообщила в соцсетях, что в будущем году на пересечении улиц Остинская и Проезжая на въезде в Северный район Череповца появится новое общественное пространство. Средства на реализацию выделены также в рамках "Депутатской программы". Сейчас в Законодательном Собрании обсуждают дальнейшие перспективы проекта. "Подготовка к реализации "Депутатской программы" в 2025 году уже началась. Мы однозначно ее усовершенствуем. Для более эффективной аналитики разработаем светофор-матрицу с контрольными точками всех этапов жизненного цикла проекта, организуем публичный отбор проектов на страницах депутатов в соцсетях, привлечем общественников для контроля исполнения инициатив парламентариев. В этом году "Депутатская программа" доказала свою эффективность, поэтому общее консолидированное мнение – нам необходимо ее продолжать", - заключил председатель Законодательного Собрания.

https://ria.ru/20241128/zhestyannikov-1986289520.html

https://ria.ru/20241128/oblast-1986276830.html

вологодская область

советский

северный район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, советский , северный район, сергей жестянников, георгий филимонов