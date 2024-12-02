https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986853165.html

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о нехватке сил на Украине

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о нехватке сил на Украине - РИА Новости, 02.12.2024

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о нехватке сил на Украине

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова Владимира Зеленского о нехватке сил у украинской армии,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:51

2024-12-02T13:51

2024-12-02T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова Владимира Зеленского о нехватке сил у украинской армии, чтобы вернуть Крым и другие территории, и необходимости искать дипломатическое решение, назвал это попыткой заморозить конфликт на Украине. Ранее Зеленский в интервью японскому агентству Киодо пожаловался на нехватку сил у украинской армии, чтобы вернуть Крым и другие территории, и заявил о необходимости искать дипломатическое решение, параллельно требуя от партнеров расширения помощи Киеву. "Зеленский играет в "злого и доброго полицейского", пытаясь любым способом заморозить конфликт на Украине. Судя по его поведению именно этот результат наиболее приемлем для его спонсоров", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Зеленский еще не так давно угрожал России и запугивал, а теперь его потянуло в дипломатию. "Перековал меч на плуг? Сомнительно, так что наш ответ - не верим. Но для Зеленского главная аудитория - это коллективный Запад и союзники, пока дают деньги нужно играть назначенную роль, смягчить риторику, разглагольствовать о дипломатии", - сказал Белик. По его словам, Зеленский рассчитывает, что вдруг в России пустят слезу умиления и пойдут на заморозку боевых действий по линии соприкосновения. "Не пустят и не пойдут, слишком много крови русской пролито в борьбе с его режимом и веры ни в него, ни в Запад нет. Так что будем биться дальше", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20241121/krym-1984924510.html

https://ria.ru/20241202/zelenskij-1986815820.html

https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html

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