В США раскрыли, какой выбор ждет Зеленского после СВО
Майк Адамс: Зеленский может выбирать только ручку, которой подпишет капитуляцию
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский может выбирать только цвет ручки, которой подпишет пакт о безоговорочной капитуляции. Так отреагировал на заявление главы киевского режима американский научный исследователь Майк Адамс в социальной сети Х.
"У З.(Зеленского. — Прим. ред.) нет рычагов, с помощью которых он мог бы диктовать какие-либо условия. Даже условия капитуляции. Единственный выбор, который Россия предоставит З., — выбрать цвет чернил в ручке, которой он подпишет свою безоговорочную капитуляцию", — написал эксперт.
Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, представленный Зеленским "план победы" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.