https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html

Зеленский торгуется — но не с Россией, а с Трампом

Зеленский торгуется — но не с Россией, а с Трампом - РИА Новости, 02.12.2024

Зеленский торгуется — но не с Россией, а с Трампом

Как-то очень быстро сменилась риторика Запада относительно Украины и возможного исхода войны. Еще пару недель назад тамошние аналитики вовсю доказывали, что... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T08:00

2024-12-02T08:00

2024-12-02T08:02

аналитика

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

стив бэннон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986739453_0:0:1757:989_1920x0_80_0_0_054b40aa5aa37f637f9707a4b0d9f55c.jpg

Как-то очень быстро сменилась риторика Запада относительно Украины и возможного исхода войны. Еще пару недель назад тамошние аналитики вовсю доказывали, что дозволение бить вглубь России дальнобойными ракетами чуть ли не полностью изменит ситуацию на фронте. Но спустя всего несколько дней после ударов и последовавших затем ответов с нашей стороны на Западе вдруг что-то начали понимать. "Русские солдаты, а не западные ракеты, определяют ход войны", — пришла к тяжелому для себя выводу бельгийская газета De Standaard.И тут же один за другим последовали призывы заключать перемирие или мир на украинском фронте. Британская The Independent породила еще более печальное для русофобов признание: цель "Путин должен проиграть!", сформулированная Западом в начале СВО, более неактуальна, поскольку недостижима. "Возможно, пришло время подумать о том, чтобы остановиться на более реалистичной цели: Путин не должен добиться успеха!" Что ж, начало долгого пути к осознанию недостижимости и этой цели положено.Ну а в конце минувшей недели Владимир Зеленский окончательно похоронил еще недавно лелеемую западниками мечту "победить Россию на поле боя". В своем косноязычном интервью телеканалу Sky News, в котором мятущийся лидер киевского режима постоянно переходил с неграмотного украинского на еще более неграмотный английский, чем окончательно сбил своих собеседников, он фактически согласился обменять земли Новороссии, уже освобожденные российской армией, на членство Украины в НАТО. Во всяком случае — той части Украины, которая на момент соглашения будет находиться под контролем нелегитимной украинской власти.Причем он сказал это так, что западная пресса дружно трактовала слова Зеленского именно следующим образом: "Я уступлю территорию в обмен на мир". Офису президента Украины пришлось срочно ночью давать специальные опровержения его же интервью: мол, "в переводе на английский оно было интерпретировано некорректно". Хотя как тот набор бессвязных фраз возможно было интерпретировать корректно, никто объяснить не в состоянии.Зеленский в этом скандальном интервью наговорил немало глупостей. Но основной смысл его новой "формулы" (уж теперь сложно сказать, формулы чего — то ли победы, то ли поражения) заключается в следующем: останавливаем боевые действия по линии фронта, ту часть Украины, которая находится под контролем киевского режима, берут "под зонтик НАТО", а затем другую часть (то есть территории, уже вошедшие в состав РФ) "возвращают дипломатическим путем".Так и хочется спросить: что ж тебе мешало возвращать "дипломатическим путем" эти земли раньше? Если вспомнить стамбульские переговоры, то Россия на тот момент даже не претендовала на Запорожскую и Херсонскую области! Но преступный киевский режим предпочел дипломатии войну "до последнего украинца".Забавно смотреть, как многие западные аналитики дружно кинулись трактовать слова Зеленского о "натовском зонтике". Практически все сошлись во мнении, что в альянсе в ближайшей перспективе не будет единства в вопросе приглашения Украины. Упомянутая выше The Independent в своей редакционной статье даже пытается придумать какой-то особый статус для этого: "Путин ни при каких обстоятельствах не согласится на членство Украины в НАТО, но поскольку ведущие члены НАТО уже тесно вовлечены в этот процесс, любое мирное соглашение будет включать в себя своего рода "натовский зонтик" для Украины, даже если это не будет фактическим членством в НАТО". Еще чуть-чуть — и они в устав альянса включат юридическое понятие "зонтика"!Самые трезвые аналитики резонно признают, что Россия одной из целей СВО формулировала нейтралитет Украины не для того, чтобы соглашаться на ее членство в НАТО или появление на ее территории воинских контингентов недружественных нам стран. Но мало у кого есть сомнения в том, что Зеленский провозглашает эти свои "зонтичные" мечты не для России, а для будущего президента США.Датский военный эксперт Андерс Пак Нильсен справедливо отмечает: "Зеленский показывает, что готов вступить в переговоры с Россией. И это важно сейчас чисто тактически, потому что Дональд Трамп неоднократно настаивал на переговорах". Вот, собственно, и вся суть данного "прорывного" предложения: Зеленский из тактических соображений пытается подсунуть Трампу формулу, которая как бы позволит выполнить предвыборное обещание будущего президента США и предложить переговоры, но при этом война продолжалась бы бесконечно.Россия не раз устами высших деятелей объясняла, что нас не устроит своего рода "Минск-3", при котором боевые действия замораживались бы на высшей точке успеха нашей армии, а Запад продолжал бы накачивать Украину вооружением, чтобы дать ей передышку и подготовить к новой фазе войны.Многие понимают это и на Западе. Именно этим, по всей видимости, и объясняется тот факт, что официальные деятели очень прохладно отнеслись к эмоциональному интервью киевского диктатора. Как констатировала газета The Sunday Times, "призыв президента Зеленского к НАТО распространить свой "защитный зонтик" на части Украины, все еще контролируемые Киевом, был встречен молчанием". Ну прямо "Зеленский и пустота"!Эта же газета ссылается на бывшего советника президента США Стива Бэннона как на представителя команды MAGA, выражающего в последнее время общее мнение сторонников Дональда Трампа: "Это отчаянная попытка еще больше втянуть США в начальную фазу третьей мировой войны с русским народом. И этого не произойдет". Так что команда Трампа пока на этот укол "натовским зонтиком" реагирует спокойно и с видимым пониманием.Однако противоположный лагерь старается вовсю. Журнал The Economist, идеологический рупор западных либералов, который до последнего отстаивал идею "победы над Россией на поле боя", теперь вынужден признать, что "выход на границы 1991 года — это несбыточная мечта". Понимая также несбыточность принятия Украины в НАТО, журнал предлагает свое видение "натовского зонтика" — это должны быть "двусторонние соглашения о гарантиях безопасности". Как будто Украина не подписала эти соглашения уже чуть ли не с половиной мира.Но ведь и Россия не раз давала свои гарантии странам Запада. Их в свое время довольно четко сформулировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, когда отвечал французскому телевидению по поводу идеи отправки западных военных на Украину: "Мы убьем каждого французского солдата, который придет на украинскую землю". И эти гарантии сохраняют силу, никакие подписи под ними не требуются.

https://ria.ru/20241128/smirenie-1986135718.html

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

https://ria.ru/20241121/zapad-1984903099.html

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

аналитика, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, стив бэннон, нато