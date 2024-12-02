Военный эксперт заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с Грузией
Клинцевич: Запад использует двойные стандарты для лишения Грузии суверенитета
© РИА Новости / Кирилл ЗыковАкция протеста грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов
Акция протеста грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Запад использует двойные стандарты, обвиняя власти Грузии в чрезмерном использовании силы на оппозиционных митингах, в стране происходит попытка лишения суверенитета по украинскому сценарию, сообщил РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
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"Пресловутые двойные стандарты, мы живем в эту эпоху. Мир, основанный на правилах – это все, что они пропагандируют. Это когда отсутствуют четко регламентированные понятные юристам без двойного толкования нормативно-правовые акты, а все определяется неким понятийным состоянием из Вашингтона, что хорошо, что плохо… Все прекрасно понимают, что все, что происходит в Грузии – попытка лишить суверенитета страну и ввергнуть ее по пути Украины", - полагает собеседник агентства.
По мнению эксперта, Запад будет усиливать экономическое давление на Грузию, в том числе посредством санкций, чтобы вызвать ухудшение благосостояния населения и заставить еще больше людей выйти на улицы. При этом Клинцевич полагает, что основные протесты будут происходить в середине декабря.
"Основные события будут в середине декабря, когда истекут полномочия действующего президента (Саломе Зурабишвили), гражданки Франции, которая работала против Грузии, будучи послом Франции там в стране. И там будет отдельная история, потому что ее придется лишать полномочий, выдавливать из страны, и она станет такой второй (Светланой) Тихановской, которая будет заявлять, что она легитимный президент, и все, что происходит в Грузии, не легитимно", - отмечает он.
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Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
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