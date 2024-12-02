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Военный эксперт заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с Грузией - РИА Новости, 02.12.2024
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11:52 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/zapad-1986828881.html
Военный эксперт заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с Грузией
Военный эксперт заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с Грузией - РИА Новости, 02.12.2024
Военный эксперт заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с Грузией
Запад использует двойные стандарты, обвиняя власти Грузии в чрезмерном использовании силы на оппозиционных митингах, в стране происходит попытка лишения... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:52
2024-12-02T11:52
в мире
грузия
сша
франция
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Запад использует двойные стандарты, обвиняя власти Грузии в чрезмерном использовании силы на оппозиционных митингах, в стране происходит попытка лишения суверенитета по украинскому сценарию, сообщил РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Ранее Госдеп США заявил о приостановке стратегического партнерства с Грузией в связи с решением Тбилиси отложить рассмотрение вопроса о начале переговоров по вступлению в ЕС. США также осудили чрезмерное использование силы грузинской полицией в ходе вызванных этим решением протестов. "Пресловутые двойные стандарты, мы живем в эту эпоху. Мир, основанный на правилах – это все, что они пропагандируют. Это когда отсутствуют четко регламентированные понятные юристам без двойного толкования нормативно-правовые акты, а все определяется неким понятийным состоянием из Вашингтона, что хорошо, что плохо… Все прекрасно понимают, что все, что происходит в Грузии – попытка лишить суверенитета страну и ввергнуть ее по пути Украины", - полагает собеседник агентства. По мнению эксперта, Запад будет усиливать экономическое давление на Грузию, в том числе посредством санкций, чтобы вызвать ухудшение благосостояния населения и заставить еще больше людей выйти на улицы. При этом Клинцевич полагает, что основные протесты будут происходить в середине декабря. "Основные события будут в середине декабря, когда истекут полномочия действующего президента (Саломе Зурабишвили), гражданки Франции, которая работала против Грузии, будучи послом Франции там в стране. И там будет отдельная история, потому что ее придется лишать полномочий, выдавливать из страны, и она станет такой второй (Светланой) Тихановской, которая будет заявлять, что она легитимный президент, и все, что происходит в Грузии, не легитимно", - отмечает он. Аналитик также полагает, что в Грузию попытаются перебросить граждан страны, участвующих в боях на Украине на стороне ВСУ, чтобы еще больше дестабилизировать обстановку на протестах. При этом собеседник агентства допустил вероятность провокаций с применением огнестрельного оружия. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
https://ria.ru/20241201/urok-1986689311.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html
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в мире, грузия, сша, франция, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, евросоюз, вооруженные силы украины, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, США, Франция, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Военный эксперт заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с Грузией

Клинцевич: Запад использует двойные стандарты для лишения Грузии суверенитета

© РИА Новости / Кирилл ЗыковАкция протеста грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов
Акция протеста грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Акция протеста грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Запад использует двойные стандарты, обвиняя власти Грузии в чрезмерном использовании силы на оппозиционных митингах, в стране происходит попытка лишения суверенитета по украинскому сценарию, сообщил РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Ранее Госдеп США заявил о приостановке стратегического партнерства с Грузией в связи с решением Тбилиси отложить рассмотрение вопроса о начале переговоров по вступлению в ЕС. США также осудили чрезмерное использование силы грузинской полицией в ходе вызванных этим решением протестов.
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"Пресловутые двойные стандарты, мы живем в эту эпоху. Мир, основанный на правилах – это все, что они пропагандируют. Это когда отсутствуют четко регламентированные понятные юристам без двойного толкования нормативно-правовые акты, а все определяется неким понятийным состоянием из Вашингтона, что хорошо, что плохо… Все прекрасно понимают, что все, что происходит в Грузии – попытка лишить суверенитета страну и ввергнуть ее по пути Украины", - полагает собеседник агентства.
По мнению эксперта, Запад будет усиливать экономическое давление на Грузию, в том числе посредством санкций, чтобы вызвать ухудшение благосостояния населения и заставить еще больше людей выйти на улицы. При этом Клинцевич полагает, что основные протесты будут происходить в середине декабря.
"Основные события будут в середине декабря, когда истекут полномочия действующего президента (Саломе Зурабишвили), гражданки Франции, которая работала против Грузии, будучи послом Франции там в стране. И там будет отдельная история, потому что ее придется лишать полномочий, выдавливать из страны, и она станет такой второй (Светланой) Тихановской, которая будет заявлять, что она легитимный президент, и все, что происходит в Грузии, не легитимно", - отмечает он.
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Аналитик также полагает, что в Грузию попытаются перебросить граждан страны, участвующих в боях на Украине на стороне ВСУ, чтобы еще больше дестабилизировать обстановку на протестах. При этом собеседник агентства допустил вероятность провокаций с применением огнестрельного оружия.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
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В миреГрузияСШАФранцияСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеЕвросоюзВооруженные силы УкраиныПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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