https://ria.ru/20241202/zapad-1986828881.html

Военный эксперт заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с Грузией

Военный эксперт заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с Грузией - РИА Новости, 02.12.2024

Военный эксперт заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с Грузией

Запад использует двойные стандарты, обвиняя власти Грузии в чрезмерном использовании силы на оппозиционных митингах, в стране происходит попытка лишения... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T11:52

2024-12-02T11:52

2024-12-02T11:52

в мире

грузия

сша

франция

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Запад использует двойные стандарты, обвиняя власти Грузии в чрезмерном использовании силы на оппозиционных митингах, в стране происходит попытка лишения суверенитета по украинскому сценарию, сообщил РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Ранее Госдеп США заявил о приостановке стратегического партнерства с Грузией в связи с решением Тбилиси отложить рассмотрение вопроса о начале переговоров по вступлению в ЕС. США также осудили чрезмерное использование силы грузинской полицией в ходе вызванных этим решением протестов. "Пресловутые двойные стандарты, мы живем в эту эпоху. Мир, основанный на правилах – это все, что они пропагандируют. Это когда отсутствуют четко регламентированные понятные юристам без двойного толкования нормативно-правовые акты, а все определяется неким понятийным состоянием из Вашингтона, что хорошо, что плохо… Все прекрасно понимают, что все, что происходит в Грузии – попытка лишить суверенитета страну и ввергнуть ее по пути Украины", - полагает собеседник агентства. По мнению эксперта, Запад будет усиливать экономическое давление на Грузию, в том числе посредством санкций, чтобы вызвать ухудшение благосостояния населения и заставить еще больше людей выйти на улицы. При этом Клинцевич полагает, что основные протесты будут происходить в середине декабря. "Основные события будут в середине декабря, когда истекут полномочия действующего президента (Саломе Зурабишвили), гражданки Франции, которая работала против Грузии, будучи послом Франции там в стране. И там будет отдельная история, потому что ее придется лишать полномочий, выдавливать из страны, и она станет такой второй (Светланой) Тихановской, которая будет заявлять, что она легитимный президент, и все, что происходит в Грузии, не легитимно", - отмечает он. Аналитик также полагает, что в Грузию попытаются перебросить граждан страны, участвующих в боях на Украине на стороне ВСУ, чтобы еще больше дестабилизировать обстановку на протестах. При этом собеседник агентства допустил вероятность провокаций с применением огнестрельного оружия. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

https://ria.ru/20241201/urok-1986689311.html

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

грузия

сша

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, сша, франция, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, евросоюз, вооруженные силы украины, парламентские выборы в грузии — 2024