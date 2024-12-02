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Страны НАТО больны, заявила Захарова
Страны НАТО больны, заявила Захарова - РИА Новости, 02.12.2024
Страны НАТО больны, заявила Захарова
Россия сохраняет лучшее, что было в отношениях со странами НАТО, но сейчас они больны и в их двери биться не нужно, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:25
2024-12-02T16:25
2024-12-02T16:35
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СЕНЕЖ (Московская область), 2 дек — РИА Новости. Россия сохраняет лучшее, что было в отношениях со странами НАТО, но сейчас они больны и в их двери биться не нужно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Они сами закрылись, сами себя огородили колючей проволокой против нас… Не (надо) биться в эти двери. Кто-то говорит сохранять достоинство. Не только в этом дело, достоинство само по себе не является самоцелью. Нужно понимать, что человек болен… Если это заразная история, то лучше сохранить момент непрямого общения", - сказала Захарова на семинаре-совещании для лидеров и кураторов Международных клубов дружбы. Она подчеркнула, что Россия нормально относится к странам альянса, не глумится над их культурой и не собирается ее отменять, сохраняет лучшее, что было в отношениях Москвы со странами НАТО. "Мы даем им возможность перебеситься, переболеть, понять, посмотреть на себя со стороны. А те, кто хочет с нами общаться и умеет это делать - всегда пожалуйста", - заключила Захарова.
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россия, москва, мария захарова, нато
Россия, Москва, Мария Захарова, НАТО
Страны НАТО больны, заявила Захарова
Захарова заявила, что в двери НАТО не нужно биться, они больны