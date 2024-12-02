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Захарова одной фразой отреагировала на решение Байдена о сыне - РИА Новости, 02.12.2024
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09:17 02.12.2024 (обновлено: 15:43 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/zakharova-1986798651.html
Захарова одной фразой отреагировала на решение Байдена о сыне
Захарова одной фразой отреагировала на решение Байдена о сыне - РИА Новости, 02.12.2024
Захарова одной фразой отреагировала на решение Байдена о сыне
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение президента США Джо Байдена помиловать сына. Об этом она сказала в комментарии... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T09:17
2024-12-02T15:43
в мире
джо байден
россия
мария захарова
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение президента США Джо Байдена помиловать сына. Об этом она сказала в комментарии "Известиям"."Карикатура на тему демократии", — сказала она. Байден ранее подписал указ о помиловании сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Победивший на выборах главы государства Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Дональд Трамп — младший заявил, что решение Байдена было ожидаемым. Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел — в частности, о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.При этом Байден в июне отвергал возможность помилования для сына. По подсчетам телеканала Fox News, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла об этом шесть раз.
https://ria.ru/20241202/mask-1986793855.html
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в мире, джо байден, россия, мария захарова, сша
В мире, Джо Байден, Россия, Мария Захарова, США
Захарова одной фразой отреагировала на решение Байдена о сыне

Захарова назвала помилование Байденом своего сына карикатурой на демократию

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение президента США Джо Байдена помиловать сына. Об этом она сказала в комментарии "Известиям".

"Карикатура на тему демократии", — сказала она.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Маск сделал тревожное заявление после решения Байдена
Вчера, 08:20
Байден ранее подписал указ о помиловании сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Победивший на выборах главы государства Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия.

Дональд Трамп — младший заявил, что решение Байдена было ожидаемым.

Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел — в частности, о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.

При этом Байден в июне отвергал возможность помилования для сына. По подсчетам телеканала Fox News, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла об этом шесть раз.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Вчера, 05:45
 
В миреДжо БайденРоссияМария ЗахароваСША
 
 
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