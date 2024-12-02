Захарова одной фразой отреагировала на решение Байдена о сыне
Захарова назвала помилование Байденом своего сына карикатурой на демократию
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение президента США Джо Байдена помиловать сына. Об этом она сказала в комментарии "Известиям".
"Карикатура на тему демократии", — сказала она.
"Карикатура на тему демократии", — сказала она.
Байден ранее подписал указ о помиловании сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Победивший на выборах главы государства Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Дональд Трамп — младший заявил, что решение Байдена было ожидаемым.
Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел — в частности, о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.
При этом Байден в июне отвергал возможность помилования для сына. По подсчетам телеканала Fox News, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла об этом шесть раз.
Дональд Трамп — младший заявил, что решение Байдена было ожидаемым.
Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел — в частности, о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.
При этом Байден в июне отвергал возможность помилования для сына. По подсчетам телеканала Fox News, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла об этом шесть раз.