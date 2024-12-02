https://ria.ru/20241202/yaponiya-1986823625.html

На Сахалине задержали иностранца за попытку незаконно уплыть в Японию

На Сахалине задержали иностранца за попытку незаконно уплыть в Японию - РИА Новости, 02.12.2024

На Сахалине задержали иностранца за попытку незаконно уплыть в Японию

Гражданина Исландии задержали при попытке незаконно пересечь на лодке морскую границу между Россией и Японией, он будет выдворен за пределы РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T11:28

2024-12-02T11:28

2024-12-02T11:28

россия

исландия

япония

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 дек – РИА Новости. Гражданина Исландии задержали при попытке незаконно пересечь на лодке морскую границу между Россией и Японией, он будет выдворен за пределы РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФССП по Сахалинской области. "Гражданин Исландии был задержан на маломерном плавсредстве сотрудниками береговой охраны РФ в территориальных водах Российской Федерации при попытке незаконного пересечения морской границы между Россией и Японией", - сказала собеседница агентства. По ее информации, суд признал иностранца виновным в административном правонарушении по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации" и назначил наказание в виде принудительного выдворения за пределы России. "В настоящее время гражданин Исландии покинул территорию Сахалинской области", - добавила представитель ведомства.

https://ria.ru/20241007/primore-1976670726.html

россия

исландия

япония

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россия, исландия, япония, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия