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Уволившийся из ВСУ генерал заявил о глобальной коррупции на Украине - РИА Новости, 02.12.2024
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16:40 02.12.2024 (обновлено: 16:50 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/vsu-1986896715.html
Уволившийся из ВСУ генерал заявил о глобальной коррупции на Украине
Уволившийся из ВСУ генерал заявил о глобальной коррупции на Украине - РИА Новости, 02.12.2024
Уволившийся из ВСУ генерал заявил о глобальной коррупции на Украине
Уволившийся из ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко заявил о глобальной коррупции на Украине, из-за чего у бизнеса "опускаются руки" и он все меньше помогает... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:40
2024-12-02T16:50
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Уволившийся из ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко заявил о глобальной коррупции на Украине, из-за чего у бизнеса "опускаются руки" и он все меньше помогает армии. "Просто глобальная коррупция повсюду: МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия – ред.), минобороны, прокуратуры, суды, везде глобальная коррупция… Я не понимаю, как мы еще держимся при таком. По Николаеву уже у бизнеса опускаются руки", - приводит комментарий Марченко украинское издание "Страна.ua". По его словам, раньше бизнес активно помогал армии, сейчас у его представителей опускаются руки. "Сейчас я звоню, говорю: слушай, надо помочь бригаде, а он говорит: "Всё, я не буду ничем помогать, меня доят... у меня сейчас одно желание – закрыть бизнес, всё продать и переехать за границу и работать там", - добавил Марченко. Марченко, по данным из открытых источников, уволился из ВСУ в начале ноября по состоянию здоровья. В конце ноября американская компания Sinclair &amp; Wilde обвинила национальную полицию и министерство обороны Украины в коррупции и вымогательстве. Сообщения о коррупции на Украине, включая военную сферу, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985688094.html
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353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Уволившийся из ВСУ генерал заявил о глобальной коррупции на Украине

Уволившийся из ВСУ генерал Марченко заявил о глобальной коррупции на Украине

© Фото : Ministry of Defence of Ukraine/Vitaliy SoloniyДмитрий Марченко
Дмитрий Марченко - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Ministry of Defence of Ukraine/Vitaliy Soloniy
Дмитрий Марченко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Уволившийся из ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко заявил о глобальной коррупции на Украине, из-за чего у бизнеса "опускаются руки" и он все меньше помогает армии.
"Просто глобальная коррупция повсюду: МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия – ред.), минобороны, прокуратуры, суды, везде глобальная коррупция… Я не понимаю, как мы еще держимся при таком. По Николаеву уже у бизнеса опускаются руки", - приводит комментарий Марченко украинское издание "Страна.ua".
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По его словам, раньше бизнес активно помогал армии, сейчас у его представителей опускаются руки. "Сейчас я звоню, говорю: слушай, надо помочь бригаде, а он говорит: "Всё, я не буду ничем помогать, меня доят... у меня сейчас одно желание – закрыть бизнес, всё продать и переехать за границу и работать там", - добавил Марченко.
Марченко, по данным из открытых источников, уволился из ВСУ в начале ноября по состоянию здоровья.
В конце ноября американская компания Sinclair & Wilde обвинила национальную полицию и министерство обороны Украины в коррупции и вымогательстве. Сообщения о коррупции на Украине, включая военную сферу, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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