https://ria.ru/20241202/vsu-1986858765.html

Украинские дроны атаковали Белгородскую область

Украинские дроны атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 02.12.2024

Украинские дроны атаковали Белгородскую область

Украинские дроны атаковали город Шебекино, села Бессоновка и Чайки в Белгородском районе, повреждены два автомобиля и автобус, предварительно, пострадавших нет, РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:40

2024-12-02T13:40

2024-12-02T13:41

происшествия

авто

шебекино

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Украинские дроны атаковали город Шебекино, села Бессоновка и Чайки в Белгородском районе, повреждены два автомобиля и автобус, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Три дрона ВСУ нанесли удары по нашей территории. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Белгородском районе в селе Бессоновка БПЛА совершил падение на припаркованный легковой автомобиль без детонации — разбито лобовое стекло. В селе Чайки в результате атаки FPV-дрона повреждён кузов легкового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в городе Шебекино дрон упал на автобус и также не сдетонировал. У транспортного средства разбито остекление.

https://ria.ru/20241201/bespilotnik-1986684478.html

шебекино

белгородский район

белгородская область

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происшествия, авто, шебекино, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины