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Украинские дроны атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 02.12.2024
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13:40 02.12.2024 (обновлено: 13:41 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/vsu-1986858765.html
Украинские дроны атаковали Белгородскую область
Украинские дроны атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 02.12.2024
Украинские дроны атаковали Белгородскую область
Украинские дроны атаковали город Шебекино, села Бессоновка и Чайки в Белгородском районе, повреждены два автомобиля и автобус, предварительно, пострадавших нет, РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:40
2024-12-02T13:41
происшествия
авто
шебекино
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Украинские дроны атаковали город Шебекино, села Бессоновка и Чайки в Белгородском районе, повреждены два автомобиля и автобус, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Три дрона ВСУ нанесли удары по нашей территории. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Белгородском районе в селе Бессоновка БПЛА совершил падение на припаркованный легковой автомобиль без детонации — разбито лобовое стекло. В селе Чайки в результате атаки FPV-дрона повреждён кузов легкового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в городе Шебекино дрон упал на автобус и также не сдетонировал. У транспортного средства разбито остекление.
https://ria.ru/20241201/bespilotnik-1986684478.html
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происшествия, авто, шебекино, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Авто, Шебекино, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские дроны атаковали Белгородскую область

ВСУ атаковали Шебекино, Бессоновку и Чайки в Белгородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне СВО
Оператор FPV-дрона в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона в зоне СВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Украинские дроны атаковали город Шебекино, села Бессоновка и Чайки в Белгородском районе, повреждены два автомобиля и автобус, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Три дрона ВСУ нанесли удары по нашей территории. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Белгородском районе в селе Бессоновка БПЛА совершил падение на припаркованный легковой автомобиль без детонации — разбито лобовое стекло. В селе Чайки в результате атаки FPV-дрона повреждён кузов легкового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в городе Шебекино дрон упал на автобус и также не сдетонировал. У транспортного средства разбито остекление.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАвтоШебекиноБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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