https://ria.ru/20241202/vsu-1986800740.html

Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область

Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область - РИА Новости, 02.12.2024

Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область

Украинский пленный рассказал на видео Минобороны РФ, что командиры его подразделения говорили ему и сослуживцам, что их привезли в Курскую область всего на три... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T09:34

2024-12-02T09:34

2024-12-02T16:50

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украинский пленный рассказал на видео Минобороны РФ, что командиры его подразделения говорили ему и сослуживцам, что их привезли в Курскую область всего на три дня."Узнал об этом, когда приехал на позицию, что мы вообще в другой стране находимся. А когда приехали на позицию, оказалось, что мы уже в Курской области. Сказали, через три дня поменяют. В итоге эти три дня просидели под дождем, автоматы поклинили. Когда пришли ваши десантники, нам предложили сдаться в плен в обмен на жизнь. Все равно воевать нечем", - сказал Владимир Горбатко, прикомандированный к 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. По его словам, когда десантники их начали выводить с позиции, артиллерия ВСУ "в ответку начала их накрывать из минометов". "Я же думал, что я не буду воевать, а только охранять позицию. Просто охранять, как нам сказали", - добавил Горбатко.

https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986790852.html

https://ria.ru/20241130/naemnik-1986593945.html

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Украинский военнопленный о том, как оказался в Курской области Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область 2024-12-02T09:34 true PT3M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)