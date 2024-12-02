https://ria.ru/20241202/vsu-1986800740.html
Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область
Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область - РИА Новости, 02.12.2024
Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область
Украинский пленный рассказал на видео Минобороны РФ, что командиры его подразделения говорили ему и сослуживцам, что их привезли в Курскую область всего на три... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T09:34
2024-12-02T09:34
2024-12-02T16:50
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украинский пленный рассказал на видео Минобороны РФ, что командиры его подразделения говорили ему и сослуживцам, что их привезли в Курскую область всего на три дня."Узнал об этом, когда приехал на позицию, что мы вообще в другой стране находимся. А когда приехали на позицию, оказалось, что мы уже в Курской области. Сказали, через три дня поменяют. В итоге эти три дня просидели под дождем, автоматы поклинили. Когда пришли ваши десантники, нам предложили сдаться в плен в обмен на жизнь. Все равно воевать нечем", - сказал Владимир Горбатко, прикомандированный к 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. По его словам, когда десантники их начали выводить с позиции, артиллерия ВСУ "в ответку начала их накрывать из минометов". "Я же думал, что я не буду воевать, а только охранять позицию. Просто охранять, как нам сказали", - добавил Горбатко.
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986790852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинский военнопленный о том, как оказался в Курской области
Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область
2024-12-02T09:34
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область
Пленный Горбатко заявил, что его обманом отправили в Курскую область