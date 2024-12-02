В Германии состоялась забастовка сотрудников Volkswagen
В Германии работники 9 заводов Volkswagen устроили забастовку из-за сокращений
© AP Photo / Julian StratenschulteМитинг во время общенациональной забастовки рабочих Volkswagen в Германии
© AP Photo / Julian Stratenschulte
Митинг во время общенациональной забастовки рабочих Volkswagen в Германии
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Германии сотрудники девяти заводов Volkswagen вышли на забастовку, передает агентство Reuters.
"Рабочие утренней смены бастовали два часа, а сотрудники вечерней смены планируют уйти с работы пораньше в знак протеста против требований автопроизводителя, включающих сокращение заработной платы на десять процентов", — говорится в материале.
В конце ноября более шести тысяч сотрудников концерна VW вышли на демонстрацию в Вольфсбурге. Это произошло на фоне третьего раунда коллективных переговоров между IG Metall и Volkswagen. На них профсоюз предложил план экономии 1,5 миллиарда евро, не подразумевающий закрытия предприятий, массовых увольнений и сокращения зарплат.
Следующая такая встреча назначена на 9 декабря, до этого времени IG Metall намерен оказывать давление забастовками, о начале которых он объявил в воскресенье, 1 декабря.
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С чего все началось
В конце октября глава производственного совета VW Даниэла Кавалло заявила о планах концерна закрыть ради экономии как минимум три завода в Германии, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест. Всего в ФРГ на десяти заводах компании трудятся около 120 тысяч человек.
При этом в Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств. По словам гендиректора концерна Оливера Блюме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По данным СМИ, увольнения могут начаться 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер внутри VW намерены сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы начали забастовки.