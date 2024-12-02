https://ria.ru/20241202/volkswagen-1986965002.html

В Германии состоялась забастовка сотрудников Volkswagen

В Германии состоялась забастовка сотрудников Volkswagen - РИА Новости, 02.12.2024

В Германии состоялась забастовка сотрудников Volkswagen

В Германии сотрудники девяти заводов Volkswagen вышли на забастовку, передает агентство Reuters. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T20:48

2024-12-02T20:48

2024-12-02T21:54

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Германии сотрудники девяти заводов Volkswagen вышли на забастовку, передает агентство Reuters."Рабочие утренней смены бастовали два часа, а сотрудники вечерней смены планируют уйти с работы пораньше в знак протеста против требований автопроизводителя, включающих сокращение заработной платы на десять процентов", — говорится в материале.В конце ноября более шести тысяч сотрудников концерна VW вышли на демонстрацию в Вольфсбурге. Это произошло на фоне третьего раунда коллективных переговоров между IG Metall и Volkswagen. На них профсоюз предложил план экономии 1,5 миллиарда евро, не подразумевающий закрытия предприятий, массовых увольнений и сокращения зарплат.Следующая такая встреча назначена на 9 декабря, до этого времени IG Metall намерен оказывать давление забастовками, о начале которых он объявил в воскресенье, 1 декабря. С чего все началосьВ конце октября глава производственного совета VW Даниэла Кавалло заявила о планах концерна закрыть ради экономии как минимум три завода в Германии, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест. Всего в ФРГ на десяти заводах компании трудятся около 120 тысяч человек.При этом в Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств. По словам гендиректора концерна Оливера Блюме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По данным СМИ, увольнения могут начаться 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер внутри VW намерены сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы начали забастовки.

https://ria.ru/20241104/volkswagen-1981807090.html

https://ria.ru/20241127/volkswagen-1986007675.html

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в мире, германия, вольфсбург, европа, volkswagen group