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В Германии анонсировали забастовки сотрудников Volkswagen - РИА Новости, 02.12.2024
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00:29 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/volkswagen--1986773921.html
В Германии анонсировали забастовки сотрудников Volkswagen
В Германии анонсировали забастовки сотрудников Volkswagen - РИА Новости, 02.12.2024
В Германии анонсировали забастовки сотрудников Volkswagen
Предупредительные забастовки сотрудников автоконцерна Volkswagen против планов закрытия части производства и сокращения сотрудников начнутся в понедельник в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T00:29
2024-12-02T00:29
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авто
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Предупредительные забастовки сотрудников автоконцерна Volkswagen против планов закрытия части производства и сокращения сотрудников начнутся в понедельник в Германии. О начале предупредительных забастовок в воскресенье сообщил крупнейший профсоюз страны IG Metall. Ранее сообщалось, что следующий раунд переговоров между концерном и профсоюзом назначен на 9 декабря, а предупредительные забастовки - механизм давления со стороны IG Metall. На прошлой неделе, как сообщал профсоюз, более 6 тысяч сотрудников автоконцерна вышли на демонстрацию в городе Вольфсбург из-за планируемых сокращений. В ходе акции участники провели обряд "похорон" компании Volkswagen. Ранее глава производственного совета немецкого автоконцерна Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.
https://ria.ru/20241031/volkswagen-1981173176.html
https://ria.ru/20241104/volkswagen-1981807090.html
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в мире, авто, германия, вольфсбург, европа, volkswagen group
В мире, Авто, Германия, Вольфсбург, Европа, Volkswagen Group
В Германии анонсировали забастовки сотрудников Volkswagen

Сотрудники Volkswagen выйдут на забастовку против закрытия части производства

© AP Photo / Erik SchelzigСборка автомобилей на заводе Volkswagen
Сборка автомобилей на заводе Volkswagen - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Erik Schelzig
Сборка автомобилей на заводе Volkswagen. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Предупредительные забастовки сотрудников автоконцерна Volkswagen против планов закрытия части производства и сокращения сотрудников начнутся в понедельник в Германии.
О начале предупредительных забастовок в воскресенье сообщил крупнейший профсоюз страны IG Metall. Ранее сообщалось, что следующий раунд переговоров между концерном и профсоюзом назначен на 9 декабря, а предупредительные забастовки - механизм давления со стороны IG Metall.
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Поставщик Volkswagen и BMW не исключил дальнейших сокращений в Германии
31 октября, 15:58
На прошлой неделе, как сообщал профсоюз, более 6 тысяч сотрудников автоконцерна вышли на демонстрацию в городе Вольфсбург из-за планируемых сокращений. В ходе акции участники провели обряд "похорон" компании Volkswagen.
Ранее глава производственного совета немецкого автоконцерна Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.
Автозавод Volkswagen в Германии - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
СМИ: Volkswagen планирует отменить выплаты премий старейшим сотрудникам
4 ноября, 16:07
 
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