https://ria.ru/20241202/volkswagen--1986773921.html

В Германии анонсировали забастовки сотрудников Volkswagen

В Германии анонсировали забастовки сотрудников Volkswagen - РИА Новости, 02.12.2024

В Германии анонсировали забастовки сотрудников Volkswagen

Предупредительные забастовки сотрудников автоконцерна Volkswagen против планов закрытия части производства и сокращения сотрудников начнутся в понедельник в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T00:29

2024-12-02T00:29

2024-12-02T00:29

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Предупредительные забастовки сотрудников автоконцерна Volkswagen против планов закрытия части производства и сокращения сотрудников начнутся в понедельник в Германии. О начале предупредительных забастовок в воскресенье сообщил крупнейший профсоюз страны IG Metall. Ранее сообщалось, что следующий раунд переговоров между концерном и профсоюзом назначен на 9 декабря, а предупредительные забастовки - механизм давления со стороны IG Metall. На прошлой неделе, как сообщал профсоюз, более 6 тысяч сотрудников автоконцерна вышли на демонстрацию в городе Вольфсбург из-за планируемых сокращений. В ходе акции участники провели обряд "похорон" компании Volkswagen. Ранее глава производственного совета немецкого автоконцерна Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.

https://ria.ru/20241031/volkswagen-1981173176.html

https://ria.ru/20241104/volkswagen-1981807090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авто, германия, вольфсбург, европа, volkswagen group