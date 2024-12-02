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Качество питьевой воды улучшат к январю для 120 тысяч жителей Подмосковья

Качество питьевой воды улучшат к январю для 120 тысяч жителей Подмосковья - РИА Новости, 02.12.2024

Качество питьевой воды улучшат к январю для 120 тысяч жителей Подмосковья

В Подмосковье в этом году закончили обновление и строительство нескольких объектов водоснабжения. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министра ЖКХ региона... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:03

2024-12-02T18:03

2024-12-02T18:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Подмосковье в этом году закончили обновление и строительство нескольких объектов водоснабжения. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министра ЖКХ региона Антона Велиховского.Он отметил, что благодаря программе "Чистая вода" закончили работы на четырех станциях в Талдоме и Мытищах. Это помогло улучшить качество воды и ее снабжения для 27 тысяч человек. Кроме того, до конца декабря собираются запустить еще 13 объектов. Они смогут повысить качество водоснабжения еще для 97 тысяч человек.Наконец, программа "Чистая вода" затронет также жителей Люберец, Чехова, Фрязина и других округов. Там появятся объекты водоснабжения, мощность которых будет варьироваться от 1,2 тысячи до 20 тысяч кубометров в сутки. Благодаря этому более высокое качество воды в январе смогут оценить более 120 тысяч жителей Подмосковья.По словам Велиховского, с 2019 в ходе реализации программы "Чистая вода" ввели в эксплуатацию и обновили и около 150 объектов, что позволило 480 тысячам жителей региона получить доступ к качественной воде.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)