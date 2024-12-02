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Во Владивостоке оштрафовали водителя, не пропустившего скорую - РИА Новости, 02.12.2024
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12:12 02.12.2024 (обновлено: 12:18 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/vladivostok-1986833000.html
Во Владивостоке оштрафовали водителя, не пропустившего скорую
Во Владивостоке оштрафовали водителя, не пропустившего скорую - РИА Новости, 02.12.2024
Во Владивостоке оштрафовали водителя, не пропустившего скорую
Водителя иномарки, который не выпускал из двора "скорую" во Владивостоке, оштрафовали, он принёс извинения за свой проступок, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:12
2024-12-02T12:18
происшествия
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Водителя иномарки, который не выпускал из двора "скорую" во Владивостоке, оштрафовали, он принёс извинения за свой проступок, сообщает прокуратура Приморья. Ранее в местных Telegram-каналах разошлось видео инцидента: иномарка на узком проезде у дома перегородила дорогу "скорой", стоящей с включёнными проблесковыми сигналами. Молодой водитель легкового авто отказывается сдавать назад, отмечая, что в машине медиков находится "алкашка". "Личность водителя Toyota Crown установлена, им оказался местный житель 2000 года рождения. Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами) в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. В отделе полиции в совершенном поступке он раскаялся", - говорится в сообщении. Станция скорой медицинской помощи Владивостока ранее сообщала, что бригада приехала на вызов к женщине, которой требовалась экстренная медицинская помощь. Машина с медиками оказалась заблокированной другим автомобилем, а его водитель, несмотря на уговоры, не хотел пропускать медработников, рассказавших, что везут пациентку в стационар. Медики вызвали наряд полиции, но в последний момент мужчина все же освободил дорогу. Задержка на вызове составила 20 минут, состояние пациентки за время ожидания не ухудшилось, её доставили в больницу. В краевом УМВД РИА Новости рассказали, что полиция проверяет информацию об инциденте с участием машины скорой помощи во Владивостоке. Устанавливается личность и местонахождение автомобилиста.
https://ria.ru/20241201/dtp-1986750518.html
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происшествия, владивосток, россия
Происшествия, Владивосток, Россия
Во Владивостоке оштрафовали водителя, не пропустившего скорую

Во Владивостоке оштрафовали водителя, не выпускавшего скорую из двора

© mvd.vladivostok/TelegramВодитель иномарки, который не выпускал из двора автомобиль скорой помощи во Владивостоке
Водитель иномарки, который не выпускал из двора автомобиль скорой помощи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© mvd.vladivostok/Telegram
Водитель иномарки, который не выпускал из двора автомобиль скорой помощи во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Водителя иномарки, который не выпускал из двора "скорую" во Владивостоке, оштрафовали, он принёс извинения за свой проступок, сообщает прокуратура Приморья.
Ранее в местных Telegram-каналах разошлось видео инцидента: иномарка на узком проезде у дома перегородила дорогу "скорой", стоящей с включёнными проблесковыми сигналами. Молодой водитель легкового авто отказывается сдавать назад, отмечая, что в машине медиков находится "алкашка".
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"Личность водителя Toyota Crown установлена, им оказался местный житель 2000 года рождения. Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами) в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. В отделе полиции в совершенном поступке он раскаялся", - говорится в сообщении.
Станция скорой медицинской помощи Владивостока ранее сообщала, что бригада приехала на вызов к женщине, которой требовалась экстренная медицинская помощь. Машина с медиками оказалась заблокированной другим автомобилем, а его водитель, несмотря на уговоры, не хотел пропускать медработников, рассказавших, что везут пациентку в стационар. Медики вызвали наряд полиции, но в последний момент мужчина все же освободил дорогу. Задержка на вызове составила 20 минут, состояние пациентки за время ожидания не ухудшилось, её доставили в больницу. В краевом УМВД РИА Новости рассказали, что полиция проверяет информацию об инциденте с участием машины скорой помощи во Владивостоке. Устанавливается личность и местонахождение автомобилиста.
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