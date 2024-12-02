Во Владивостоке оштрафовали водителя, не пропустившего скорую
Во Владивостоке оштрафовали водителя, не выпускавшего скорую из двора
© mvd.vladivostok/TelegramВодитель иномарки, который не выпускал из двора автомобиль скорой помощи во Владивостоке
Водитель иномарки, который не выпускал из двора автомобиль скорой помощи во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Водителя иномарки, который не выпускал из двора "скорую" во Владивостоке, оштрафовали, он принёс извинения за свой проступок, сообщает прокуратура Приморья.
Ранее в местных Telegram-каналах разошлось видео инцидента: иномарка на узком проезде у дома перегородила дорогу "скорой", стоящей с включёнными проблесковыми сигналами. Молодой водитель легкового авто отказывается сдавать назад, отмечая, что в машине медиков находится "алкашка".
"Личность водителя Toyota Crown установлена, им оказался местный житель 2000 года рождения. Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами) в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. В отделе полиции в совершенном поступке он раскаялся", - говорится в сообщении.
Станция скорой медицинской помощи Владивостока ранее сообщала, что бригада приехала на вызов к женщине, которой требовалась экстренная медицинская помощь. Машина с медиками оказалась заблокированной другим автомобилем, а его водитель, несмотря на уговоры, не хотел пропускать медработников, рассказавших, что везут пациентку в стационар. Медики вызвали наряд полиции, но в последний момент мужчина все же освободил дорогу. Задержка на вызове составила 20 минут, состояние пациентки за время ожидания не ухудшилось, её доставили в больницу. В краевом УМВД РИА Новости рассказали, что полиция проверяет информацию об инциденте с участием машины скорой помощи во Владивостоке. Устанавливается личность и местонахождение автомобилиста.
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