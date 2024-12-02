https://ria.ru/20241202/vladivostok-1986794474.html

Во Владивостоке водитель перегородил дорогу скорой

Во Владивостоке водитель перегородил дорогу скорой - РИА Новости, 02.12.2024

Во Владивостоке водитель перегородил дорогу скорой

Полиция проводит проверку видео во Владивостоке, где водитель иномарки не дает выехать из двора машине "скорой", которая везла пациентку в больницу. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T08:25

2024-12-02T08:25

2024-12-02T08:25

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Полиция проводит проверку видео во Владивостоке, где водитель иномарки не дает выехать из двора машине "скорой", которая везла пациентку в больницу. В местных Telegram-каналах разошлось видео, на котором видно, как иномарка на узком проезде у дома перегородила дорогу "скорой", стоящей с включёнными проблесковыми сигналами. Молодой водитель легкового авто отказывается сдавать назад, отмечая, что в машине медиков находится "алкашка". "Приехав на вызов к женщине, которой требовалась экстренная медицинская помощь, машина с медиками оказалась заблокированной другим автомобилем, водитель которого не хотел пропускать медработников… Единственный выезд преградила легковая машина, водитель которой и не думал уступать дорогу карете СМП", - сообщает станция скорой медицинской помощи Владивостока. Отмечается, что, несмотря на уговоры медработников выпустить автомобиль "скорой", чтобы доставить пациентку в стационар, водитель иномарки оставался непреклонным. Медики вызвали наряд полиции, но в последний момент мужчина все же освободил дорогу. "Из-за него задержка на вызове составила 20 минут. К счастью, состояние пациентки за это время не ухудшилось, ее доставили в больницу. Руководство КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи Владивостока" намерено обратиться в правоохранительные органы для правовой оценки этого инцидента. Такое неуважительное к работе медиков поведение могло привести к очень серьезным последствиям", - отмечает станция. В краевом УМВД РИА Новости рассказали, что полиция проверяет информацию об инциденте с участием машины скорой помощи во Владивостоке. Информация передана инспекторам ДПС, видео из соцсетей приобщили к материалам административного расследования. Устанавливается личность и местонахождение автомобилиста.

https://ria.ru/20241125/voditel-1985630365.html

https://ria.ru/20241126/cheljabinsk-1985804050.html

https://ria.ru/20241201/dtp-1986750518.html

владивосток

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происшествия, владивосток