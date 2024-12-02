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Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации - РИА Новости, 02.12.2024
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07:13 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/vladivostok-1986790010.html
Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации
Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации - РИА Новости, 02.12.2024
Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации
Пассажиров эвакуировали из аэропорта Владивостока из-за срабатывания пожарной сигнализации, угроза пожара не подтвердилась, задержек рейсов нет, сообщил РИА... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:13
2024-12-02T07:13
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Пассажиров эвакуировали из аэропорта Владивостока из-за срабатывания пожарной сигнализации, угроза пожара не подтвердилась, задержек рейсов нет, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. В соцсетях разошлось видео, на котором множество людей стоят у здания терминала, сообщалось, что объявлена эвакуация. "В 12.41 (5.41 мск) в терминале сработала пожарная тревога и объявлена эвакуация пассажиров. В 12.55 (5.55 мск) пожарная тревога отменена, так как угроза пожара не подтвердилась. Аэропорт работает штатно, задержек рейсов на вылет нет", - сообщил собеседник.Как сообщает региональный главк МЧС РФ, администрацией аэропорта была организована эвакуация порядка 350 человек."Прибывшие пожарные провели проверку в здании, возгораний не обнаружено, произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации", - сообщают спасатели.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации

Из аэропорта Владивостока эвакуировали пассажиров из-за пожарной сигнализации

© РИА Новости / Ольга РаспоповаАэропорт Владивостока
Аэропорт Владивостока - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Ольга Распопова
Аэропорт Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Пассажиров эвакуировали из аэропорта Владивостока из-за срабатывания пожарной сигнализации, угроза пожара не подтвердилась, задержек рейсов нет, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
В соцсетях разошлось видео, на котором множество людей стоят у здания терминала, сообщалось, что объявлена эвакуация.
"В 12.41 (5.41 мск) в терминале сработала пожарная тревога и объявлена эвакуация пассажиров. В 12.55 (5.55 мск) пожарная тревога отменена, так как угроза пожара не подтвердилась. Аэропорт работает штатно, задержек рейсов на вылет нет", - сообщил собеседник.
Как сообщает региональный главк МЧС РФ, администрацией аэропорта была организована эвакуация порядка 350 человек.
"Прибывшие пожарные провели проверку в здании, возгораний не обнаружено, произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации", - сообщают спасатели.
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