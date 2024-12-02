https://ria.ru/20241202/vladivostok-1986790010.html
Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации
Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации - РИА Новости, 02.12.2024
Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации
Пассажиров эвакуировали из аэропорта Владивостока из-за срабатывания пожарной сигнализации, угроза пожара не подтвердилась, задержек рейсов нет, сообщил РИА... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:13
2024-12-02T07:13
2024-12-02T07:13
происшествия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807329942_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_30464aa622afcff475e2d78fe148ec2e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Пассажиров эвакуировали из аэропорта Владивостока из-за срабатывания пожарной сигнализации, угроза пожара не подтвердилась, задержек рейсов нет, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. В соцсетях разошлось видео, на котором множество людей стоят у здания терминала, сообщалось, что объявлена эвакуация. "В 12.41 (5.41 мск) в терминале сработала пожарная тревога и объявлена эвакуация пассажиров. В 12.55 (5.55 мск) пожарная тревога отменена, так как угроза пожара не подтвердилась. Аэропорт работает штатно, задержек рейсов на вылет нет", - сообщил собеседник.Как сообщает региональный главк МЧС РФ, администрацией аэропорта была организована эвакуация порядка 350 человек."Прибывшие пожарные провели проверку в здании, возгораний не обнаружено, произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации", - сообщают спасатели.
https://ria.ru/20241201/zadymlenie-1986768633.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807329942_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_15ccd25ea21e0db81b6b2c507f45fc3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации
Из аэропорта Владивостока эвакуировали пассажиров из-за пожарной сигнализации
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Пассажиров эвакуировали из аэропорта Владивостока из-за срабатывания пожарной сигнализации, угроза пожара не подтвердилась, задержек рейсов нет, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
В соцсетях разошлось видео, на котором множество людей стоят у здания терминала, сообщалось, что объявлена эвакуация.
"В 12.41 (5.41 мск) в терминале сработала пожарная тревога и объявлена эвакуация пассажиров. В 12.55 (5.55 мск) пожарная тревога отменена, так как угроза пожара не подтвердилась. Аэропорт работает штатно, задержек рейсов на вылет нет", - сообщил собеседник.
Как сообщает региональный главк МЧС РФ
, администрацией аэропорта была организована эвакуация порядка 350 человек.
"Прибывшие пожарные провели проверку в здании, возгораний не обнаружено, произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации", - сообщают спасатели.