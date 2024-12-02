https://ria.ru/20241202/vladivostok-1986790010.html

Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации

Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации - РИА Новости, 02.12.2024

Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации

Пассажиров эвакуировали из аэропорта Владивостока из-за срабатывания пожарной сигнализации, угроза пожара не подтвердилась, задержек рейсов нет, сообщил РИА... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T07:13

2024-12-02T07:13

2024-12-02T07:13

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Пассажиров эвакуировали из аэропорта Владивостока из-за срабатывания пожарной сигнализации, угроза пожара не подтвердилась, задержек рейсов нет, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. В соцсетях разошлось видео, на котором множество людей стоят у здания терминала, сообщалось, что объявлена эвакуация. "В 12.41 (5.41 мск) в терминале сработала пожарная тревога и объявлена эвакуация пассажиров. В 12.55 (5.55 мск) пожарная тревога отменена, так как угроза пожара не подтвердилась. Аэропорт работает штатно, задержек рейсов на вылет нет", - сообщил собеседник.Как сообщает региональный главк МЧС РФ, администрацией аэропорта была организована эвакуация порядка 350 человек."Прибывшие пожарные провели проверку в здании, возгораний не обнаружено, произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации", - сообщают спасатели.

https://ria.ru/20241201/zadymlenie-1986768633.html

владивосток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток