https://ria.ru/20241202/vladimirov-1986927597.html

Владимиров: обновленные дороги получили 24 школы Ставрополья

Владимиров: обновленные дороги получили 24 школы Ставрополья - РИА Новости, 02.12.2024

Владимиров: обновленные дороги получили 24 школы Ставрополья

На Ставрополье завершается первый этап работы по краевому проекту "Дорога в школу", обновленные трассы уже получили 24 объекта образования, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:52

2024-12-02T17:52

2024-12-02T17:52

ставропольский край

ставрополь

ставропольский край

владимир владимиров

дороги

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. На Ставрополье завершается первый этап работы по краевому проекту "Дорога в школу", обновленные трассы уже получили 24 объекта образования, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. "Мы запустили его (проект – ред.) в этом году, чтобы привести в порядок дороги ко всем школам Ставрополья. Первыми в проект вошли 12 территорий края: Александровский, Арзгирский, Благодарненский, Георгиевский, Ипатовский, Кировский, Кочубеевский, Минераловодский, Новоселицкий, Петровский, Труновский округа и Ставрополь. Работы завершены – обновленные дороги получили 24 школы", - написал Владимиров в своем телеграм-канале. Все объекты выполняются комплексно. Обустраивают не только подъездные пути, но и тротуары, освещение и пешеходные переходы. Устанавливаются знаки и ограждения, наносится разметка, обновляются светофоры. "Считаю, что это верный подход: дорога в школу должна быть удобной и безопасной для всех участников движения. Особенно – для детей. В следующем году планируют охватить больше территорий. Главам городов и округов стоит своевременно позаботиться о том, чтобы войти в проект. А после – контролировать темпы и качество работ", - подчеркнул глава региона. Кроме того, в Ставропольском крае в 2024 году в рамках региональной госпрограммы "Развитие транспортной системы" и нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтирован 21 участок трасс и четыре мостовых сооружения на дорогах регионального значения. Общая протяженность ремонтных работ составила 114 километров.

https://ria.ru/20241128/vladimirov-1986321114.html

https://ria.ru/20241128/bjudzhet-1986230486.html

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ставрополь, ставропольский край, владимир владимиров, дороги