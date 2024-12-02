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Владимиров: обновленные дороги получили 24 школы Ставрополья - РИА Новости, 02.12.2024
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
17:52 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/vladimirov-1986927597.html
Владимиров: обновленные дороги получили 24 школы Ставрополья
Владимиров: обновленные дороги получили 24 школы Ставрополья - РИА Новости, 02.12.2024
Владимиров: обновленные дороги получили 24 школы Ставрополья
На Ставрополье завершается первый этап работы по краевому проекту "Дорога в школу", обновленные трассы уже получили 24 объекта образования, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:52
2024-12-02T17:52
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. На Ставрополье завершается первый этап работы по краевому проекту "Дорога в школу", обновленные трассы уже получили 24 объекта образования, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. "Мы запустили его (проект – ред.) в этом году, чтобы привести в порядок дороги ко всем школам Ставрополья. Первыми в проект вошли 12 территорий края: Александровский, Арзгирский, Благодарненский, Георгиевский, Ипатовский, Кировский, Кочубеевский, Минераловодский, Новоселицкий, Петровский, Труновский округа и Ставрополь. Работы завершены – обновленные дороги получили 24 школы", - написал Владимиров в своем телеграм-канале. Все объекты выполняются комплексно. Обустраивают не только подъездные пути, но и тротуары, освещение и пешеходные переходы. Устанавливаются знаки и ограждения, наносится разметка, обновляются светофоры. "Считаю, что это верный подход: дорога в школу должна быть удобной и безопасной для всех участников движения. Особенно – для детей. В следующем году планируют охватить больше территорий. Главам городов и округов стоит своевременно позаботиться о том, чтобы войти в проект. А после – контролировать темпы и качество работ", - подчеркнул глава региона. Кроме того, в Ставропольском крае в 2024 году в рамках региональной госпрограммы "Развитие транспортной системы" и нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтирован 21 участок трасс и четыре мостовых сооружения на дорогах регионального значения. Общая протяженность ремонтных работ составила 114 километров.
https://ria.ru/20241128/vladimirov-1986321114.html
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ставрополь, ставропольский край, владимир владимиров, дороги
Ставропольский край, Ставрополь, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Дороги
Владимиров: обновленные дороги получили 24 школы Ставрополья

Владимиров: по краевому проекту обновленные дороги получили 24 школы Ставрополья

© Фото : управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. На Ставрополье завершается первый этап работы по краевому проекту "Дорога в школу", обновленные трассы уже получили 24 объекта образования, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Мы запустили его (проект – ред.) в этом году, чтобы привести в порядок дороги ко всем школам Ставрополья. Первыми в проект вошли 12 территорий края: Александровский, Арзгирский, Благодарненский, Георгиевский, Ипатовский, Кировский, Кочубеевский, Минераловодский, Новоселицкий, Петровский, Труновский округа и Ставрополь. Работы завершены – обновленные дороги получили 24 школы", - написал Владимиров в своем телеграм-канале.
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Все объекты выполняются комплексно. Обустраивают не только подъездные пути, но и тротуары, освещение и пешеходные переходы. Устанавливаются знаки и ограждения, наносится разметка, обновляются светофоры.
"Считаю, что это верный подход: дорога в школу должна быть удобной и безопасной для всех участников движения. Особенно – для детей. В следующем году планируют охватить больше территорий. Главам городов и округов стоит своевременно позаботиться о том, чтобы войти в проект. А после – контролировать темпы и качество работ", - подчеркнул глава региона.
Кроме того, в Ставропольском крае в 2024 году в рамках региональной госпрограммы "Развитие транспортной системы" и нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтирован 21 участок трасс и четыре мостовых сооружения на дорогах регионального значения. Общая протяженность ремонтных работ составила 114 километров.
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