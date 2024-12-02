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Россия может войти в четверку лидеров по наращиванию производства вина - РИА Новости, 02.12.2024
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20:14 02.12.2024 (обновлено: 23:58 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/vino-1986957720.html
Россия может войти в четверку лидеров по наращиванию производства вина
Россия может войти в четверку лидеров по наращиванию производства вина - РИА Новости, 02.12.2024
Россия может войти в четверку лидеров по наращиванию производства вина
Россия может войти в четверку европейских стран, нарастивших производство вина в 2024 году, следует из анализа РИА Новости данных, опубликованных Международной... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:14
2024-12-02T23:58
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия может войти в четверку европейских стран, нарастивших производство вина в 2024 году, следует из анализа РИА Новости данных, опубликованных Международной организацией виноградарства и виноделия. Так, объемы выпуска отечественного алкогольного напитка достигнут примерно 470 миллионов литров, что на пять процентов больше прошлогодних показателей. Это позволит России занять одиннадцатое место в мировом рейтинге, а также стать одной из немногих стран в Европе и мире, где производство вина вырастет по итогам 2024-го. Ожидается, что выпуск этой продукции вырастет только в семи странах: четыре из них расположены в Европе, по одной — в Азии, Океании и Южной Америке.В частности, Грузия увеличит производство на 26%, до 240 миллионов литров, Венгрия — на 25%, до 300 миллионов литров, Аргентина — на 24%, до 1,09 миллиарда литров, Испания — на 18%, до 3,36 миллиарда литров.Мировым лидером станет Италия, нарастившая выпуск вина на семь процентов, до 4,1 миллиарда литров. Она обгонит Францию, которая, в свою очередь, войдет в число стран с сильным спадом производства — сразу на 23%, до 3,69 миллиарда литров. При этом наиболее значительный обвал произойдет в Чехии — сразу на 40%, до 30 миллионов литров, и в Бразилии — на 25%, до 270 миллионов литров. В пятерку стран, сокращающих производство, также войдут Новая Зеландия (минус 22%, 280 миллионов литров) и Швейцария (минус 20%, 80 миллионов литров). По данным Росалкогольтабакконтроля, в период с января по октябрь виноделы России произвели 418 миллионов литров продукции, что почти на 14% больше прошлогоднего показателя.
https://ria.ru/20241107/vina-1982522715.html
https://ria.ru/20241113/vino-1983513387.html
https://ria.ru/20241017/rossija-1978561857.html
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экономика, россия, европа, азия, вино, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Европа, Азия, Вино, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Россия может войти в четверку лидеров по наращиванию производства вина

Россия нарастит производство вина до 470 миллионов литров в 2024 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБродильное отделение на заводе Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае
Бродильное отделение на заводе Русского винного дома Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бродильное отделение на заводе Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия может войти в четверку европейских стран, нарастивших производство вина в 2024 году, следует из анализа РИА Новости данных, опубликованных Международной организацией виноградарства и виноделия.
Так, объемы выпуска отечественного алкогольного напитка достигнут примерно 470 миллионов литров, что на пять процентов больше прошлогодних показателей. Это позволит России занять одиннадцатое место в мировом рейтинге, а также стать одной из немногих стран в Европе и мире, где производство вина вырастет по итогам 2024-го.
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Ожидается, что выпуск этой продукции вырастет только в семи странах: четыре из них расположены в Европе, по одной — в Азии, Океании и Южной Америке.
В частности, Грузия увеличит производство на 26%, до 240 миллионов литров, Венгрия — на 25%, до 300 миллионов литров, Аргентина — на 24%, до 1,09 миллиарда литров, Испания — на 18%, до 3,36 миллиарда литров.
Мировым лидером станет Италия, нарастившая выпуск вина на семь процентов, до 4,1 миллиарда литров. Она обгонит Францию, которая, в свою очередь, войдет в число стран с сильным спадом производства — сразу на 23%, до 3,69 миллиарда литров.
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При этом наиболее значительный обвал произойдет в Чехии — сразу на 40%, до 30 миллионов литров, и в Бразилии — на 25%, до 270 миллионов литров. В пятерку стран, сокращающих производство, также войдут Новая Зеландия (минус 22%, 280 миллионов литров) и Швейцария (минус 20%, 80 миллионов литров).
По данным Росалкогольтабакконтроля, в период с января по октябрь виноделы России произвели 418 миллионов литров продукции, что почти на 14% больше прошлогоднего показателя.
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ЭкономикаРоссияЕвропаАзияВиноФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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