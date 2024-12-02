https://ria.ru/20241202/vino-1986957720.html

Россия может войти в четверку лидеров по наращиванию производства вина

Россия может войти в четверку лидеров по наращиванию производства вина - РИА Новости, 02.12.2024

Россия может войти в четверку лидеров по наращиванию производства вина

Россия может войти в четверку европейских стран, нарастивших производство вина в 2024 году, следует из анализа РИА Новости данных, опубликованных Международной... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T20:14

2024-12-02T20:14

2024-12-02T23:58

экономика

россия

европа

азия

вино

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия может войти в четверку европейских стран, нарастивших производство вина в 2024 году, следует из анализа РИА Новости данных, опубликованных Международной организацией виноградарства и виноделия. Так, объемы выпуска отечественного алкогольного напитка достигнут примерно 470 миллионов литров, что на пять процентов больше прошлогодних показателей. Это позволит России занять одиннадцатое место в мировом рейтинге, а также стать одной из немногих стран в Европе и мире, где производство вина вырастет по итогам 2024-го. Ожидается, что выпуск этой продукции вырастет только в семи странах: четыре из них расположены в Европе, по одной — в Азии, Океании и Южной Америке.В частности, Грузия увеличит производство на 26%, до 240 миллионов литров, Венгрия — на 25%, до 300 миллионов литров, Аргентина — на 24%, до 1,09 миллиарда литров, Испания — на 18%, до 3,36 миллиарда литров.Мировым лидером станет Италия, нарастившая выпуск вина на семь процентов, до 4,1 миллиарда литров. Она обгонит Францию, которая, в свою очередь, войдет в число стран с сильным спадом производства — сразу на 23%, до 3,69 миллиарда литров. При этом наиболее значительный обвал произойдет в Чехии — сразу на 40%, до 30 миллионов литров, и в Бразилии — на 25%, до 270 миллионов литров. В пятерку стран, сокращающих производство, также войдут Новая Зеландия (минус 22%, 280 миллионов литров) и Швейцария (минус 20%, 80 миллионов литров). По данным Росалкогольтабакконтроля, в период с января по октябрь виноделы России произвели 418 миллионов литров продукции, что почти на 14% больше прошлогоднего показателя.

https://ria.ru/20241107/vina-1982522715.html

https://ria.ru/20241113/vino-1983513387.html

https://ria.ru/20241017/rossija-1978561857.html

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экономика, россия, европа, азия, вино, федеральная таможенная служба (фтс россии)