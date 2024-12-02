Россия может войти в четверку лидеров по наращиванию производства вина
Россия нарастит производство вина до 470 миллионов литров в 2024 году
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБродильное отделение на заводе Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае
Бродильное отделение на заводе Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия может войти в четверку европейских стран, нарастивших производство вина в 2024 году, следует из анализа РИА Новости данных, опубликованных Международной организацией виноградарства и виноделия.
Так, объемы выпуска отечественного алкогольного напитка достигнут примерно 470 миллионов литров, что на пять процентов больше прошлогодних показателей. Это позволит России занять одиннадцатое место в мировом рейтинге, а также стать одной из немногих стран в Европе и мире, где производство вина вырастет по итогам 2024-го.
Ожидается, что выпуск этой продукции вырастет только в семи странах: четыре из них расположены в Европе, по одной — в Азии, Океании и Южной Америке.
Мировым лидером станет Италия, нарастившая выпуск вина на семь процентов, до 4,1 миллиарда литров. Она обгонит Францию, которая, в свою очередь, войдет в число стран с сильным спадом производства — сразу на 23%, до 3,69 миллиарда литров.
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При этом наиболее значительный обвал произойдет в Чехии — сразу на 40%, до 30 миллионов литров, и в Бразилии — на 25%, до 270 миллионов литров. В пятерку стран, сокращающих производство, также войдут Новая Зеландия (минус 22%, 280 миллионов литров) и Швейцария (минус 20%, 80 миллионов литров).
По данным Росалкогольтабакконтроля, в период с января по октябрь виноделы России произвели 418 миллионов литров продукции, что почти на 14% больше прошлогоднего показателя.
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