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Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для многоцелевых вертолетов

Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для многоцелевых вертолетов - РИА Новости, 02.12.2024

Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для многоцелевых вертолетов

Государственный департамент США одобрил продажу Индии оборудования для многоцелевых вертолетов MH-60R на сумму 1,17 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T23:16

2024-12-02T23:16

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Индии оборудования для многоцелевых вертолетов MH-60R на сумму 1,17 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне."Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Индии оборудования для многоцелевого вертолета MH-60R и сопутствующего снаряжения на сумму 1,17 миллиарда долларов", - указано в релизе американского оборонного ведомства.В рамках сделки правительство Индии запросило у США 30 тактических радиосистем, усовершенствованные системы передачи данных, внешние топливные баки, инфракрасные системы обзора, боеприпасы, запчасти, логистические услуги и другие виды сервисов.

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в мире, индия, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша