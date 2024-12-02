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Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для многоцелевых вертолетов - РИА Новости, 02.12.2024
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23:16 02.12.2024 (обновлено: 23:17 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/vertolety-1986982531.html
Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для многоцелевых вертолетов
Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для многоцелевых вертолетов - РИА Новости, 02.12.2024
Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для многоцелевых вертолетов
Государственный департамент США одобрил продажу Индии оборудования для многоцелевых вертолетов MH-60R на сумму 1,17 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:16
2024-12-02T23:17
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Индии оборудования для многоцелевых вертолетов MH-60R на сумму 1,17 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне."Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Индии оборудования для многоцелевого вертолета MH-60R и сопутствующего снаряжения на сумму 1,17 миллиарда долларов", - указано в релизе американского оборонного ведомства.В рамках сделки правительство Индии запросило у США 30 тактических радиосистем, усовершенствованные системы передачи данных, внешние топливные баки, инфракрасные системы обзора, боеприпасы, запчасти, логистические услуги и другие виды сервисов.
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в мире, индия, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Индия, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для многоцелевых вертолетов

Пентагон: Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для вертолетов MH-60R

© Фото : U.S. NavyВертолет MH-60R
Вертолет MH-60R - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : U.S. Navy
Вертолет MH-60R. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Индии оборудования для многоцелевых вертолетов MH-60R на сумму 1,17 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне.
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Индии оборудования для многоцелевого вертолета MH-60R и сопутствующего снаряжения на сумму 1,17 миллиарда долларов", - указано в релизе американского оборонного ведомства.
В рамках сделки правительство Индии запросило у США 30 тактических радиосистем, усовершенствованные системы передачи данных, внешние топливные баки, инфракрасные системы обзора, боеприпасы, запчасти, логистические услуги и другие виды сервисов.
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В миреИндияСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
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