https://ria.ru/20241202/vengriya-1986911511.html
Россия и Венгрия обсудили условия поставок энергоносителей
Россия и Венгрия обсудили условия поставок энергоносителей - РИА Новости, 02.12.2024
Россия и Венгрия обсудили условия поставок энергоносителей
Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили условия поставок энергоносителей из России в Венгрию, сообщило правительство России. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:50
2024-12-02T16:50
2024-12-02T16:50
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энергетика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили условия поставок энергоносителей из России в Венгрию, сообщило правительство России. "Стороны обсудили вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, а также условия поставок энергоносителей из России в Венгрию", - говорится в сообщении на сайте правительства по итогам рабочей встречи Новака с Сийярто. "Венгрия остаётся важным европейским торгово-экономическим партнёром России. Несмотря на внешнее давление, венгерские компании не только продолжают работу на российском рынке, но и приходят с новыми проектными инициативами. Объём взаимных инвестиций российского и венгерского бизнеса вырос по итогам I квартала текущего года на 6%", – отметил Новак, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20241202/vengriya-1986888494.html
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экономика, россия, венгрия, александр новак, петер сийярто, энергетика
Экономика, Россия, Венгрия, Александр Новак, Петер Сийярто, Энергетика
Россия и Венгрия обсудили условия поставок энергоносителей
Новак и Сийярто обсудили условия поставок энергоносителей в Венгрию