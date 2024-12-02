Рейтинг@Mail.ru
Россия и Венгрия обсудили условия поставок энергоносителей - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/vengriya-1986911511.html
Россия и Венгрия обсудили условия поставок энергоносителей
Россия и Венгрия обсудили условия поставок энергоносителей - РИА Новости, 02.12.2024
Россия и Венгрия обсудили условия поставок энергоносителей
Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили условия поставок энергоносителей из России в Венгрию, сообщило правительство России. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:50
2024-12-02T16:50
экономика
россия
венгрия
александр новак
петер сийярто
энергетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986911212_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_4858b4463a5af695f6c12d1d3784ece1.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили условия поставок энергоносителей из России в Венгрию, сообщило правительство России. "Стороны обсудили вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, а также условия поставок энергоносителей из России в Венгрию", - говорится в сообщении на сайте правительства по итогам рабочей встречи Новака с Сийярто. "Венгрия остаётся важным европейским торгово-экономическим партнёром России. Несмотря на внешнее давление, венгерские компании не только продолжают работу на российском рынке, но и приходят с новыми проектными инициативами. Объём взаимных инвестиций российского и венгерского бизнеса вырос по итогам I квартала текущего года на 6%", – отметил Новак, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20241202/vengriya-1986888494.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986911212_69:0:1207:853_1920x0_80_0_0_6004744db473e98d5d9b2938bbd18963.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, венгрия, александр новак, петер сийярто, энергетика
Экономика, Россия, Венгрия, Александр Новак, Петер Сийярто, Энергетика
Россия и Венгрия обсудили условия поставок энергоносителей

Новак и Сийярто обсудили условия поставок энергоносителей в Венгрию

© Фото : Правительство России/Telegram Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи в Москве
 Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Правительство России/Telegram
Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили условия поставок энергоносителей из России в Венгрию, сообщило правительство России.
"Стороны обсудили вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, а также условия поставок энергоносителей из России в Венгрию", - говорится в сообщении на сайте правительства по итогам рабочей встречи Новака с Сийярто.
"Венгрия остаётся важным европейским торгово-экономическим партнёром России. Несмотря на внешнее давление, венгерские компании не только продолжают работу на российском рынке, но и приходят с новыми проектными инициативами. Объём взаимных инвестиций российского и венгерского бизнеса вырос по итогам I квартала текущего года на 6%", – отметил Новак, слова которого приводятся в сообщении.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 2 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Сийярто рассказал о планах по сотрудничеству с Россией
Вчера, 15:26
 
ЭкономикаРоссияВенгрияАлександр НовакПетер СийяртоЭнергетика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала