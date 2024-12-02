https://ria.ru/20241202/vengriya-1986911511.html

Россия и Венгрия обсудили условия поставок энергоносителей

Россия и Венгрия обсудили условия поставок энергоносителей - РИА Новости, 02.12.2024

Россия и Венгрия обсудили условия поставок энергоносителей

Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили условия поставок энергоносителей из России в Венгрию, сообщило правительство России. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:50

2024-12-02T16:50

2024-12-02T16:50

экономика

россия

венгрия

александр новак

петер сийярто

энергетика

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили условия поставок энергоносителей из России в Венгрию, сообщило правительство России. "Стороны обсудили вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, а также условия поставок энергоносителей из России в Венгрию", - говорится в сообщении на сайте правительства по итогам рабочей встречи Новака с Сийярто. "Венгрия остаётся важным европейским торгово-экономическим партнёром России. Несмотря на внешнее давление, венгерские компании не только продолжают работу на российском рынке, но и приходят с новыми проектными инициативами. Объём взаимных инвестиций российского и венгерского бизнеса вырос по итогам I квартала текущего года на 6%", – отметил Новак, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20241202/vengriya-1986888494.html

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экономика, россия, венгрия, александр новак, петер сийярто, энергетика