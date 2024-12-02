https://ria.ru/20241202/vengriya-1986888494.html

Сийярто рассказал о планах по сотрудничеству с Россией

Сийярто рассказал о планах по сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 02.12.2024

Сийярто рассказал о планах по сотрудничеству с Россией

У Венгрии чёткая цель - развивать сотрудничество с Россией во всех областях, не затронутых санкциями, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:26

2024-12-02T15:26

2024-12-02T18:17

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петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 2 дек - РИА Новости. У Венгрии чёткая цель - развивать сотрудничество с Россией во всех областях, не затронутых санкциями, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "У нас есть совершенно чёткая и понятная цель: как можно больше развивать двусторонние связи во всех тех сферах, которые не затронуты санкциями", - сказал Сийярто на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая транслировалась в соцсети Facebook.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241122/siyyarto-1985174368.html

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россия, венгрия, петер сийярто, сергей лавров, в мире