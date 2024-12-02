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В Венгрии опасаются теракта на нефтепроводе "Дружба", пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2024
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13:44 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/vengrija-1986859620.html
В Венгрии опасаются теракта на нефтепроводе "Дружба", пишут СМИ
В Венгрии опасаются теракта на нефтепроводе "Дружба", пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2024
В Венгрии опасаются теракта на нефтепроводе "Дружба", пишут СМИ
Спецслужбы Венгрии, получив сигнал от словацких коллег после ЧП на нефтепроводе "Дружба" в Польше, изучают возможность теракта на участке трубы на венгерской... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:44
2024-12-02T13:44
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БУДАПЕШТ, 2 дек - РИА Новости. Спецслужбы Венгрии, получив сигнал от словацких коллег после ЧП на нефтепроводе "Дружба" в Польше, изучают возможность теракта на участке трубы на венгерской территории, сообщила газета Magyar Nemzet со ссылкой на источники. Ранее министр иностранных дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что не только в Словакии, но и в Венгрии существует организованная группа, которая может осуществлять изучение местности в районе нефтепровода "Дружба" с целью возможного теракта, Словакия уже зафиксировала такую деятельность. "К сожалению, к словацкому заявлению пришлось отнестись серьезно, и на основе имеющихся данных венгерские спецслужбы выясняют, против кого, когда и где Контртеррористический центр при содействии служб национальной безопасности может осуществить превентивные меры", - говорится в сообщении. По словам председателя комитета парламента Венгрии по нацбезопасности, "Дружба" является объектом особой важности, поэтому пользуется повышенной охраной. Ранее Государственная пожарная служба Польши сообщила, что в районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва не было. Оператор отключил одну из насосных станций. Польский оператор нефтепровода затем сообщил, что продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.
https://ria.ru/20241202/nefteprovod-1986773577.html
https://ria.ru/20241128/pakistan-1986134341.html
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в мире, венгрия, польша, словакия
В мире, Венгрия, Польша, Словакия
В Венгрии опасаются теракта на нефтепроводе "Дружба", пишут СМИ

Magyar Nemzet: спецслужбы Венгрии опасаются теракта на нефтепроводе "Дружба"

© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод в Венгрии
Нефтепровод в Венгрии - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 2 дек - РИА Новости. Спецслужбы Венгрии, получив сигнал от словацких коллег после ЧП на нефтепроводе "Дружба" в Польше, изучают возможность теракта на участке трубы на венгерской территории, сообщила газета Magyar Nemzet со ссылкой на источники.
Ранее министр иностранных дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что не только в Словакии, но и в Венгрии существует организованная группа, которая может осуществлять изучение местности в районе нефтепровода "Дружба" с целью возможного теракта, Словакия уже зафиксировала такую деятельность.
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Оператор "Дружбы" рассматривает любые причины повреждения трубопровода
Вчера, 00:16
"К сожалению, к словацкому заявлению пришлось отнестись серьезно, и на основе имеющихся данных венгерские спецслужбы выясняют, против кого, когда и где Контртеррористический центр при содействии служб национальной безопасности может осуществить превентивные меры", - говорится в сообщении.
По словам председателя комитета парламента Венгрии по нацбезопасности, "Дружба" является объектом особой важности, поэтому пользуется повышенной охраной.
Ранее Государственная пожарная служба Польши сообщила, что в районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва не было. Оператор отключил одну из насосных станций. Польский оператор нефтепровода затем сообщил, что продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Пакистан и Россия завершают проработку механизмов оплаты за нефть
28 ноября, 06:42
 
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