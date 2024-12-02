https://ria.ru/20241202/vengrija-1986859620.html

В Венгрии опасаются теракта на нефтепроводе "Дружба", пишут СМИ

В Венгрии опасаются теракта на нефтепроводе "Дружба", пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2024

В Венгрии опасаются теракта на нефтепроводе "Дружба", пишут СМИ

Спецслужбы Венгрии, получив сигнал от словацких коллег после ЧП на нефтепроводе "Дружба" в Польше, изучают возможность теракта на участке трубы на венгерской... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:44

2024-12-02T13:44

2024-12-02T13:44

в мире

венгрия

польша

словакия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832004731_0:0:2036:1145_1920x0_80_0_0_ae5b21b40eb17a44557ac481798ef4fa.jpg

БУДАПЕШТ, 2 дек - РИА Новости. Спецслужбы Венгрии, получив сигнал от словацких коллег после ЧП на нефтепроводе "Дружба" в Польше, изучают возможность теракта на участке трубы на венгерской территории, сообщила газета Magyar Nemzet со ссылкой на источники. Ранее министр иностранных дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что не только в Словакии, но и в Венгрии существует организованная группа, которая может осуществлять изучение местности в районе нефтепровода "Дружба" с целью возможного теракта, Словакия уже зафиксировала такую деятельность. "К сожалению, к словацкому заявлению пришлось отнестись серьезно, и на основе имеющихся данных венгерские спецслужбы выясняют, против кого, когда и где Контртеррористический центр при содействии служб национальной безопасности может осуществить превентивные меры", - говорится в сообщении. По словам председателя комитета парламента Венгрии по нацбезопасности, "Дружба" является объектом особой важности, поэтому пользуется повышенной охраной. Ранее Государственная пожарная служба Польши сообщила, что в районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва не было. Оператор отключил одну из насосных станций. Польский оператор нефтепровода затем сообщил, что продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.

https://ria.ru/20241202/nefteprovod-1986773577.html

https://ria.ru/20241128/pakistan-1986134341.html

венгрия

польша

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, польша, словакия