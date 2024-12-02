В Венгрии опасаются теракта на нефтепроводе "Дружба", пишут СМИ
Magyar Nemzet: спецслужбы Венгрии опасаются теракта на нефтепроводе "Дружба"
© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 2 дек - РИА Новости. Спецслужбы Венгрии, получив сигнал от словацких коллег после ЧП на нефтепроводе "Дружба" в Польше, изучают возможность теракта на участке трубы на венгерской территории, сообщила газета Magyar Nemzet со ссылкой на источники.
"К сожалению, к словацкому заявлению пришлось отнестись серьезно, и на основе имеющихся данных венгерские спецслужбы выясняют, против кого, когда и где Контртеррористический центр при содействии служб национальной безопасности может осуществить превентивные меры", - говорится в сообщении.
По словам председателя комитета парламента Венгрии по нацбезопасности, "Дружба" является объектом особой важности, поэтому пользуется повышенной охраной.
Ранее Государственная пожарная служба Польши сообщила, что в районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва не было. Оператор отключил одну из насосных станций. Польский оператор нефтепровода затем сообщил, что продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.