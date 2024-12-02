https://ria.ru/20241202/uzbekistan-1986796397.html

В Узбекистане объяснили рост денежных переводов из России

В Узбекистане объяснили рост денежных переводов из России - РИА Новости, 02.12.2024

В Узбекистане объяснили рост денежных переводов из России

Рост денежных переводов в Узбекистан из России в этом году связан с увеличением зарплаты трудовых мигрантов на российском рынке, сообщает центробанк республики. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T08:58

2024-12-02T08:58

2024-12-02T08:58

экономика

россия

узбекистан

сша

центральный банк рф (цб рф)

евросоюз

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ТАШКЕНТ, 2 дек – РИА Новости. Рост денежных переводов в Узбекистан из России в этом году связан с увеличением зарплаты трудовых мигрантов на российском рынке, сообщает центробанк республики. По данным ЦБ, в январе-октябре текущего года объём денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,6 миллиарда долларов, в том числе из России – до 9,8 миллиарда (плюс 35%, или 78% всех денежных трансфертов из-за рубежа). "Наблюдаемая в 2024 году тенденция увеличения объёма международных денежных переводов в Узбекистан связана с ростом экономической активности и оплаты труда в основных странах-партнёрах, принимающих трудовых мигрантов… К примеру, согласно данным открытых источников, средний размер предлагаемой заработной платы в основных сферах деятельности мигрантов в России увеличился на 38%", - говорится в материалах ЦБ, размещенных на сайте регулятора. В частности, заработная плата среди трудовых мигрантов в сфере строительства в России выросла на 55%, доставки - на 48%, услугах такси и ресторана - на 46%, грузоперевозок - на 14%. А в числе других факторов роста ЦБ также отмечает диверсификацию и увеличение потока трудовой миграции в развитые страны. В частности, за рассматриваемый период объём денежных переводов, полученных из США, вырос до 470 миллионов долларов (увеличение на 37%), Южной Кореи - до 458 миллионов долларов (рост в 1,7 раза), стран ЕС – до 340 миллионов долларов (в 1,4 раза). В ноябре ЦБ прогнозировал, что объем денежных переводов из-за рубежа в Узбекистан по итогам всего года может вырасти на 30%, до 15 миллиардов долларов, а к 2028 году – уже до 20 миллиардов долларов. При этом влияние курса доллара к рублю и состояния экономики России на объём переводов будет постепенно снижаться (без учёта шоковых событий). В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами Узбекистана находятся около 2 миллионов человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе около 1 миллиона - в России.

https://ria.ru/20240726/pmzh-1962082934.html

https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969609384.html

https://ria.ru/20241201/dollar-1986680016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, узбекистан, сша, центральный банк рф (цб рф), евросоюз