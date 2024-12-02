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В Узбекистане объяснили рост денежных переводов из России - РИА Новости, 02.12.2024
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08:58 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/uzbekistan-1986796397.html
В Узбекистане объяснили рост денежных переводов из России
В Узбекистане объяснили рост денежных переводов из России - РИА Новости, 02.12.2024
В Узбекистане объяснили рост денежных переводов из России
Рост денежных переводов в Узбекистан из России в этом году связан с увеличением зарплаты трудовых мигрантов на российском рынке, сообщает центробанк республики. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T08:58
2024-12-02T08:58
экономика
россия
узбекистан
сша
центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
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ТАШКЕНТ, 2 дек – РИА Новости. Рост денежных переводов в Узбекистан из России в этом году связан с увеличением зарплаты трудовых мигрантов на российском рынке, сообщает центробанк республики. По данным ЦБ, в январе-октябре текущего года объём денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,6 миллиарда долларов, в том числе из России – до 9,8 миллиарда (плюс 35%, или 78% всех денежных трансфертов из-за рубежа). "Наблюдаемая в 2024 году тенденция увеличения объёма международных денежных переводов в Узбекистан связана с ростом экономической активности и оплаты труда в основных странах-партнёрах, принимающих трудовых мигрантов… К примеру, согласно данным открытых источников, средний размер предлагаемой заработной платы в основных сферах деятельности мигрантов в России увеличился на 38%", - говорится в материалах ЦБ, размещенных на сайте регулятора. В частности, заработная плата среди трудовых мигрантов в сфере строительства в России выросла на 55%, доставки - на 48%, услугах такси и ресторана - на 46%, грузоперевозок - на 14%. А в числе других факторов роста ЦБ также отмечает диверсификацию и увеличение потока трудовой миграции в развитые страны. В частности, за рассматриваемый период объём денежных переводов, полученных из США, вырос до 470 миллионов долларов (увеличение на 37%), Южной Кореи - до 458 миллионов долларов (рост в 1,7 раза), стран ЕС – до 340 миллионов долларов (в 1,4 раза). В ноябре ЦБ прогнозировал, что объем денежных переводов из-за рубежа в Узбекистан по итогам всего года может вырасти на 30%, до 15 миллиардов долларов, а к 2028 году – уже до 20 миллиардов долларов. При этом влияние курса доллара к рублю и состояния экономики России на объём переводов будет постепенно снижаться (без учёта шоковых событий). В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами Узбекистана находятся около 2 миллионов человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе около 1 миллиона - в России.
https://ria.ru/20240726/pmzh-1962082934.html
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узбекистан
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экономика, россия, узбекистан, сша, центральный банк рф (цб рф), евросоюз
Экономика, Россия, Узбекистан, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евросоюз
В Узбекистане объяснили рост денежных переводов из России

ЦБ Узбекистана связал увеличение переводов из России с ростом зарплаты мигрантов

© iStock.com / Drazen ZigicМужчина возле банкомата
Мужчина возле банкомата - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
Мужчина возле банкомата. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 2 дек – РИА Новости. Рост денежных переводов в Узбекистан из России в этом году связан с увеличением зарплаты трудовых мигрантов на российском рынке, сообщает центробанк республики.
По данным ЦБ, в январе-октябре текущего года объём денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,6 миллиарда долларов, в том числе из России – до 9,8 миллиарда (плюс 35%, или 78% всех денежных трансфертов из-за рубежа).
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"Наблюдаемая в 2024 году тенденция увеличения объёма международных денежных переводов в Узбекистан связана с ростом экономической активности и оплаты труда в основных странах-партнёрах, принимающих трудовых мигрантов… К примеру, согласно данным открытых источников, средний размер предлагаемой заработной платы в основных сферах деятельности мигрантов в России увеличился на 38%", - говорится в материалах ЦБ, размещенных на сайте регулятора.
В частности, заработная плата среди трудовых мигрантов в сфере строительства в России выросла на 55%, доставки - на 48%, услугах такси и ресторана - на 46%, грузоперевозок - на 14%. А в числе других факторов роста ЦБ также отмечает диверсификацию и увеличение потока трудовой миграции в развитые страны. В частности, за рассматриваемый период объём денежных переводов, полученных из США, вырос до 470 миллионов долларов (увеличение на 37%), Южной Кореи - до 458 миллионов долларов (рост в 1,7 раза), стран ЕС – до 340 миллионов долларов (в 1,4 раза).
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В ноябре ЦБ прогнозировал, что объем денежных переводов из-за рубежа в Узбекистан по итогам всего года может вырасти на 30%, до 15 миллиардов долларов, а к 2028 году – уже до 20 миллиардов долларов. При этом влияние курса доллара к рублю и состояния экономики России на объём переводов будет постепенно снижаться (без учёта шоковых событий).
В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами Узбекистана находятся около 2 миллионов человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе около 1 миллиона - в России.
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ЭкономикаРоссияУзбекистанСШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Евросоюз
 
 
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