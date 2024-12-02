https://ria.ru/20241202/ukraina-1986790346.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.12.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:24
2024-12-02T07:24
2024-12-02T07:25
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Сумской и Харьковской областях тревога была объявлена около 07.00 мск. В Черниговской – она звучит более 11 часов. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Черниговской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу