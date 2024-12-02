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На Украине рассказали о новой хитрости для вылавливания уклонистов - РИА Новости, 02.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:51 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/uklonisty-1986846172.html
На Украине рассказали о новой хитрости для вылавливания уклонистов
На Украине рассказали о новой хитрости для вылавливания уклонистов - РИА Новости, 02.12.2024
На Украине рассказали о новой хитрости для вылавливания уклонистов
Сотрудники военкоматов на Украине изучают расписание концертов по стране, чтобы оценить, куда могут прийти мужчины призывного возраста для их дальнейшего... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:51
2024-12-02T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине изучают расписание концертов по стране, чтобы оценить, куда могут прийти мужчины призывного возраста для их дальнейшего задержания, заявил глава Черкасского городского военкомата Олег Тимошенко. "Конечно, есть!" - сказал Тимошенко на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua", отвечая на вопрос, есть ли такое, что сотрудники военкоматов смотрят расписания концертов, оценивая, куда могут прийти мужчины. Он также подтвердил, что, к примеру, на концерт украинской певицы Тины Кароль (настоящее имя Татьяна Либерман) сотрудники военкоматов не придут, потому что там вряд ли будут мужчины. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241125/vsu-1985662645.html
https://ria.ru/20241114/skhemy-1983746433.html
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
На Украине рассказали о новой хитрости для вылавливания уклонистов

Глава Черкасского городского военкомата Тимошенко: уклонистов ищут на концертах

© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий во время тренировки
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине изучают расписание концертов по стране, чтобы оценить, куда могут прийти мужчины призывного возраста для их дальнейшего задержания, заявил глава Черкасского городского военкомата Олег Тимошенко.
"Конечно, есть!" - сказал Тимошенко на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua", отвечая на вопрос, есть ли такое, что сотрудники военкоматов смотрят расписания концертов, оценивая, куда могут прийти мужчины.
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Он также подтвердил, что, к примеру, на концерт украинской певицы Тины Кароль (настоящее имя Татьяна Либерман) сотрудники военкоматов не придут, потому что там вряд ли будут мужчины.
Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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