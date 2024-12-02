Рейтинг@Mail.ru
Сотрудника тульского вуза обвинили в убийстве 19-летней давности - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/ubiystvo-1986926031.html
Сотрудника тульского вуза обвинили в убийстве 19-летней давности
Сотрудника тульского вуза обвинили в убийстве 19-летней давности - РИА Новости, 02.12.2024
Сотрудника тульского вуза обвинили в убийстве 19-летней давности
Жителя Тульской области обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору и разбое, совершенных в 2005 году, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:46
2024-12-02T17:46
происшествия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986925239_0:8:1178:671_1920x0_80_0_0_619e05d378469ee44e51c85d17796495.jpg
ТУЛА, 2 дек – РИА Новости. Жителя Тульской области обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору и разбое, совершенных в 2005 году, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Как стало известно из материалов дела, двое мужчин ворвались в квартиру потерпевшего на улице Ремонтников в городе Щекино 17 апреля 2005 года, где избили его до полусмерти. Тело обнаружила вернувшаяся домой супруга. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале уточнила, что неизвестные мужчины пришли в дом к женщине-предпринимателю, но в квартире находился ее муж. "В апреле 2005 года в городе Щекино Тульской области неизвестные пришли домой к бизнес-леди. В квартире находился ее муж. Злоумышленники требовали от него деньги в счет вымышленного долга. Получив отказ, избили мужчину и скрылись. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Однако раскрыть преступление по горячим следам не представилось возможным, его расследование приостановлено", - написала Волк. В 2024 году правоохранители смогли установить новые детали и одного из нападавших. По данным пресс-службы СУСК РФ по Тульской области, им оказался ранее судимый бывший предприниматель, который ворвался в квартиру убитого ради похищения имущества. "По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого бывший предприниматель совместно с другим мужчиной избили потерпевшего деревянной палкой. В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем). По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что задержанный мужчина на данный момент числится сотрудником одного из тульских вузов.
https://ria.ru/20241108/pokhischenie-1982621008.html
https://ria.ru/20241015/delo-1978055588.html
россия
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986925239_128:0:1081:715_1920x0_80_0_0_01e0e25adf050fa2a6de0a30e7f4360c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, тульская область
Происшествия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Тульская область
Сотрудника тульского вуза обвинили в убийстве 19-летней давности

СК: жителя Тульской области задержали за убийство и разбой в 2005 году

© СУ СК России по Тульской области/TelegramЖитель Тульской области, обвиняемый в убийстве группой лиц по предварительному сговору и разбое в 2005 году
Житель Тульской области, обвиняемый в убийстве группой лиц по предварительному сговору и разбое в 2005 году - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© СУ СК России по Тульской области/Telegram
Житель Тульской области, обвиняемый в убийстве группой лиц по предварительному сговору и разбое в 2005 году
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 2 дек – РИА Новости. Жителя Тульской области обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору и разбое, совершенных в 2005 году, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Как стало известно из материалов дела, двое мужчин ворвались в квартиру потерпевшего на улице Ремонтников в городе Щекино 17 апреля 2005 года, где избили его до полусмерти. Тело обнаружила вернувшаяся домой супруга.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Под Тулой четырех человек обвинили в похищении 16-летнего наркоторговца
8 ноября, 11:40
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале уточнила, что неизвестные мужчины пришли в дом к женщине-предпринимателю, но в квартире находился ее муж. "В апреле 2005 года в городе Щекино Тульской области неизвестные пришли домой к бизнес-леди. В квартире находился ее муж. Злоумышленники требовали от него деньги в счет вымышленного долга. Получив отказ, избили мужчину и скрылись. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Однако раскрыть преступление по горячим следам не представилось возможным, его расследование приостановлено", - написала Волк.
В 2024 году правоохранители смогли установить новые детали и одного из нападавших. По данным пресс-службы СУСК РФ по Тульской области, им оказался ранее судимый бывший предприниматель, который ворвался в квартиру убитого ради похищения имущества.
"По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого бывший предприниматель совместно с другим мужчиной избили потерпевшего деревянной палкой. В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем). По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что задержанный мужчина на данный момент числится сотрудником одного из тульских вузов.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В Приморье завершили расследование дела об убийстве бизнесмена в 2003 году
15 октября, 03:50
 
ПроисшествияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала