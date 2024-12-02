https://ria.ru/20241202/ubiystvo-1986926031.html

Сотрудника тульского вуза обвинили в убийстве 19-летней давности

Сотрудника тульского вуза обвинили в убийстве 19-летней давности - РИА Новости, 02.12.2024

Сотрудника тульского вуза обвинили в убийстве 19-летней давности

Жителя Тульской области обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору и разбое, совершенных в 2005 году, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:46

2024-12-02T17:46

2024-12-02T17:46

происшествия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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ТУЛА, 2 дек – РИА Новости. Жителя Тульской области обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору и разбое, совершенных в 2005 году, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Как стало известно из материалов дела, двое мужчин ворвались в квартиру потерпевшего на улице Ремонтников в городе Щекино 17 апреля 2005 года, где избили его до полусмерти. Тело обнаружила вернувшаяся домой супруга. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале уточнила, что неизвестные мужчины пришли в дом к женщине-предпринимателю, но в квартире находился ее муж. "В апреле 2005 года в городе Щекино Тульской области неизвестные пришли домой к бизнес-леди. В квартире находился ее муж. Злоумышленники требовали от него деньги в счет вымышленного долга. Получив отказ, избили мужчину и скрылись. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Однако раскрыть преступление по горячим следам не представилось возможным, его расследование приостановлено", - написала Волк. В 2024 году правоохранители смогли установить новые детали и одного из нападавших. По данным пресс-службы СУСК РФ по Тульской области, им оказался ранее судимый бывший предприниматель, который ворвался в квартиру убитого ради похищения имущества. "По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого бывший предприниматель совместно с другим мужчиной избили потерпевшего деревянной палкой. В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем). По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что задержанный мужчина на данный момент числится сотрудником одного из тульских вузов.

https://ria.ru/20241108/pokhischenie-1982621008.html

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происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, тульская область