https://ria.ru/20241202/ubiystvo-1986926031.html
Сотрудника тульского вуза обвинили в убийстве 19-летней давности
Сотрудника тульского вуза обвинили в убийстве 19-летней давности - РИА Новости, 02.12.2024
Сотрудника тульского вуза обвинили в убийстве 19-летней давности
Жителя Тульской области обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору и разбое, совершенных в 2005 году, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:46
2024-12-02T17:46
2024-12-02T17:46
происшествия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986925239_0:8:1178:671_1920x0_80_0_0_619e05d378469ee44e51c85d17796495.jpg
ТУЛА, 2 дек – РИА Новости. Жителя Тульской области обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору и разбое, совершенных в 2005 году, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Как стало известно из материалов дела, двое мужчин ворвались в квартиру потерпевшего на улице Ремонтников в городе Щекино 17 апреля 2005 года, где избили его до полусмерти. Тело обнаружила вернувшаяся домой супруга. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале уточнила, что неизвестные мужчины пришли в дом к женщине-предпринимателю, но в квартире находился ее муж. "В апреле 2005 года в городе Щекино Тульской области неизвестные пришли домой к бизнес-леди. В квартире находился ее муж. Злоумышленники требовали от него деньги в счет вымышленного долга. Получив отказ, избили мужчину и скрылись. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Однако раскрыть преступление по горячим следам не представилось возможным, его расследование приостановлено", - написала Волк. В 2024 году правоохранители смогли установить новые детали и одного из нападавших. По данным пресс-службы СУСК РФ по Тульской области, им оказался ранее судимый бывший предприниматель, который ворвался в квартиру убитого ради похищения имущества. "По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого бывший предприниматель совместно с другим мужчиной избили потерпевшего деревянной палкой. В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем). По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что задержанный мужчина на данный момент числится сотрудником одного из тульских вузов.
https://ria.ru/20241108/pokhischenie-1982621008.html
https://ria.ru/20241015/delo-1978055588.html
россия
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986925239_128:0:1081:715_1920x0_80_0_0_01e0e25adf050fa2a6de0a30e7f4360c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, тульская область
Происшествия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Тульская область
Сотрудника тульского вуза обвинили в убийстве 19-летней давности
СК: жителя Тульской области задержали за убийство и разбой в 2005 году
ТУЛА, 2 дек – РИА Новости.
Жителя Тульской области обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору и разбое, совершенных в 2005 году, сообщила пресс-служба
СУСК РФ по региону.
Как стало известно из материалов дела, двое мужчин ворвались в квартиру потерпевшего на улице Ремонтников в городе Щекино 17 апреля 2005 года, где избили его до полусмерти. Тело обнаружила вернувшаяся домой супруга.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
в своём Telegram-канале уточнила, что неизвестные мужчины пришли в дом к женщине-предпринимателю, но в квартире находился ее муж. "В апреле 2005 года в городе Щекино Тульской области неизвестные пришли домой к бизнес-леди. В квартире находился ее муж. Злоумышленники требовали от него деньги в счет вымышленного долга. Получив отказ, избили мужчину и скрылись. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Однако раскрыть преступление по горячим следам не представилось возможным, его расследование приостановлено", - написала Волк.
В 2024 году правоохранители смогли установить новые детали и одного из нападавших. По данным пресс-службы СУСК РФ по Тульской области, им оказался ранее судимый бывший предприниматель, который ворвался в квартиру убитого ради похищения имущества.
"По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого бывший предприниматель совместно с другим мужчиной избили потерпевшего деревянной палкой. В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем). По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что задержанный мужчина на данный момент числится сотрудником одного из тульских вузов.