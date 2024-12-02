https://ria.ru/20241202/turtsija-1986946328.html

Турция пока не видела у Израиля выполнения обещаний по Газе, заявил Эрдоган

Турция пока не видела у Израиля выполнения обещаний по Газе, заявил Эрдоган - РИА Новости, 02.12.2024

Турция пока не видела у Израиля выполнения обещаний по Газе, заявил Эрдоган

Турция пока не видела у Израиля выполнения своих обещаний по сектору Газа, рассчитывает на конкретные шаги, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T19:00

2024-12-02T19:00

2024-12-02T19:00

в мире

израиль

турция

ливан

реджеп тайип эрдоган

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974204204_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_da853061f2a15fd86a0c527cd32cbf06.jpg

АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Турция пока не видела у Израиля выполнения своих обещаний по сектору Газа, рассчитывает на конкретные шаги, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Когда речь заходит о том, выполнит ли Израиль свои обещания в ходе последующего процесса, мы не видим искреннего подхода в этом вопросе, и я не думаю, что увидим его в будущем. Во что мы будем верить в этом процессе, в ходе которого было убито более 50 тысяч человек? Как мы можем верить после убитых в Ливане в прошлый раз? Поэтому, если они (израильская сторона- ред.) обещают прекращение огня, давайте надеяться увидеть это, пусть эти шаги будут предприняты на практике, и мы поверим в это", - сказал турецкий лидер в понедельник в Анкаре, отвечая на вопрос турецкого телеканала NTV о том, можно ли верить заявлению официальных лиц Израиля о возможности соглашения о прекращении огня в Газе.

https://ria.ru/20240415/usiliya-1940257787.html

израиль

турция

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, турция, ливан, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024