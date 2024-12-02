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Турция пока не видела у Израиля выполнения обещаний по Газе, заявил Эрдоган
Турция пока не видела у Израиля выполнения обещаний по Газе, заявил Эрдоган - РИА Новости, 02.12.2024
Турция пока не видела у Израиля выполнения обещаний по Газе, заявил Эрдоган
Турция пока не видела у Израиля выполнения своих обещаний по сектору Газа, рассчитывает на конкретные шаги, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:00
2024-12-02T19:00
2024-12-02T19:00
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АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Турция пока не видела у Израиля выполнения своих обещаний по сектору Газа, рассчитывает на конкретные шаги, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Когда речь заходит о том, выполнит ли Израиль свои обещания в ходе последующего процесса, мы не видим искреннего подхода в этом вопросе, и я не думаю, что увидим его в будущем. Во что мы будем верить в этом процессе, в ходе которого было убито более 50 тысяч человек? Как мы можем верить после убитых в Ливане в прошлый раз? Поэтому, если они (израильская сторона- ред.) обещают прекращение огня, давайте надеяться увидеть это, пусть эти шаги будут предприняты на практике, и мы поверим в это", - сказал турецкий лидер в понедельник в Анкаре, отвечая на вопрос турецкого телеканала NTV о том, можно ли верить заявлению официальных лиц Израиля о возможности соглашения о прекращении огня в Газе.
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в мире, израиль, турция, ливан, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Турция, Ливан, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Турция пока не видела у Израиля выполнения обещаний по Газе, заявил Эрдоган
Эрдоган заявил, что пока не видел у Израиля выполнения обещаний по сектору Газа