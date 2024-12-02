В Турции рассчитывают на возобновление астанинского процесса
Фидан рассчитывает, что в ближайшее время астанинский процесс будет оживлен
© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг. Архивное фото
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АНКАРА, 2 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на фоне событий в Сирии заявил, что Анкара рассчитывает, что в ближайшее время астанинский процесс будет оживлен.
"Мы рассчитываем, что в ближайшее наш астанинский процесс будет снова оживлен. Мы обсуждали это с моим иранским и российским коллегами", - заявил Фидан на пресс-конференции главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в понедельник в Анкаре.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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