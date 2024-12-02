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В Турции рассчитывают на возобновление астанинского процесса - РИА Новости, 02.12.2024
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14:01 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/turtsija-1986863797.html
В Турции рассчитывают на возобновление астанинского процесса
В Турции рассчитывают на возобновление астанинского процесса - РИА Новости, 02.12.2024
В Турции рассчитывают на возобновление астанинского процесса
Глава МИД Турции Хакан Фидан на фоне событий в Сирии заявил, что Анкара рассчитывает, что в ближайшее время астанинский процесс будет оживлен. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:01
2024-12-02T14:01
в мире
алеппо
сирия
хама (мухафаза)
хакан фидан
аббас аракчи
мид ирана
воздушно-космические силы россии
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АНКАРА, 2 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на фоне событий в Сирии заявил, что Анкара рассчитывает, что в ближайшее время астанинский процесс будет оживлен. "Мы рассчитываем, что в ближайшее наш астанинский процесс будет снова оживлен. Мы обсуждали это с моим иранским и российским коллегами", - заявил Фидан на пресс-конференции главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в понедельник в Анкаре. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241201/siriya-1986769685.html
https://ria.ru/20241201/iran-1986768089.html
алеппо
сирия
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в мире, алеппо, сирия, хама (мухафаза), хакан фидан, аббас аракчи, мид ирана, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Алеппо, Сирия, Хама (мухафаза), Хакан Фидан, Аббас Аракчи, МИД Ирана, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Турции рассчитывают на возобновление астанинского процесса

Фидан рассчитывает, что в ближайшее время астанинский процесс будет оживлен

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг. Архивное фото
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АНКАРА, 2 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на фоне событий в Сирии заявил, что Анкара рассчитывает, что в ближайшее время астанинский процесс будет оживлен.
"Мы рассчитываем, что в ближайшее наш астанинский процесс будет снова оживлен. Мы обсуждали это с моим иранским и российским коллегами", - заявил Фидан на пресс-конференции главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в понедельник в Анкаре.
Пилот сирийских Военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
В Сирии сорвали засаду боевиков на трассе Алеппо — Дамаск, сообщил источник
1 декабря, 23:21
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Глава МИД Ирана направился из Дамаска в Турцию
1 декабря, 22:43
 
В миреАлеппоСирияХама (мухафаза)Хакан ФиданАббас АракчиМИД ИранаВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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