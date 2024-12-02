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В Турции высказались о системе "все включено" для российских туристов - РИА Новости, 02.12.2024
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Туризм
 
12:16 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/turtsija-1986833511.html
В Турции высказались о системе "все включено" для российских туристов
В Турции высказались о системе "все включено" для российских туристов - РИА Новости, 02.12.2024
В Турции высказались о системе "все включено" для российских туристов
Применение системы "всё включено" для российских туристов в турецких провинциях, где предпочтение отдается посещению культурных достопримечательностей,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:16
2024-12-02T12:16
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АНКАРА, 2 дек – РИА Новости. Применение системы "всё включено" для российских туристов в турецких провинциях, где предпочтение отдается посещению культурных достопримечательностей, невозможно, считает зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Отказ от системы "все включено" в турецких отелях может привести к проблемам с оплатой из-за платежных карт у российских туристов, предупредил ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "В конце концов, главное в туристическом секторе - привлечь в страну больше туристов. В любом случае, практика "всё включено" возможна только в провинциях, где действует морской и солнечный туризм. Невозможно применять систему "все включено" в провинциях, где российские туристы будут посещать культурные достопримечательности", - считает собеседник РИА Новости. Политик добавил, что улучшение отношений между Турцией и Россией не только в сфере туризма и торговли, но и в сфере безопасности и политики, а также поднятие их до уровня стратегических союзников - неизбежная и настоятельная необходимость для обеих стран. Система "всё включено" в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны, заявил ранее РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя". "Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20241115/turtsiya-1983874460.html
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новости - туризм, турция, россия, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, В мире
В Турции высказались о системе "все включено" для российских туристов

Vatan: Турция не может применить систему "все включено" для туристов из РФ везде

© РИА Новости / Мария СеливановаПляж отеля в Турции
Пляж отеля в Турции - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Пляж отеля в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 2 дек – РИА Новости. Применение системы "всё включено" для российских туристов в турецких провинциях, где предпочтение отдается посещению культурных достопримечательностей, невозможно, считает зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Отказ от системы "все включено" в турецких отелях может привести к проблемам с оплатой из-за платежных карт у российских туристов, предупредил ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
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"В конце концов, главное в туристическом секторе - привлечь в страну больше туристов. В любом случае, практика "всё включено" возможна только в провинциях, где действует морской и солнечный туризм. Невозможно применять систему "все включено" в провинциях, где российские туристы будут посещать культурные достопримечательности", - считает собеседник РИА Новости.
Политик добавил, что улучшение отношений между Турцией и Россией не только в сфере туризма и торговли, но и в сфере безопасности и политики, а также поднятие их до уровня стратегических союзников - неизбежная и настоятельная необходимость для обеих стран.
Система "всё включено" в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны, заявил ранее РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя".
"Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
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