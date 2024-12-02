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ЦАХАЛ обнародовала имя еще одного убитого заложника ХАМАС
ЦАХАЛ обнародовала имя еще одного убитого заложника ХАМАС - РИА Новости, 02.12.2024
ЦАХАЛ обнародовала имя еще одного убитого заложника ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала имя еще одного убитого заложника, чье тело удерживается радикалами в секторе Газа с 7 октября 2023 года, им оказался... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:52
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала имя еще одного убитого заложника, чье тело удерживается радикалами в секторе Газа с 7 октября 2023 года, им оказался 21-летний офицер бронетанковых войск Омер Нойтра, который также имел гражданство США. "Имя павшего бойца ЦАХАЛ, чья семья получила печальное уведомление, - капитан Омер Максим Нойтра, 21 год, солдат-одиночка, иммигрировавший из Нью-Йорка, командир танкового взвода 77-го батальона, солдат ЦАХАЛ, похищенный террористической организацией", - говорится в сообщении на сайте ЦАХАЛ. Нойтра родился и вырос в США. Затем он репатриировался в Израиль и поступил на службу в ЦАХАЛ как солдат-одиночка в рамках программы "Цабар". Он был командиром танка в районе Газы. Радикалы из палестинского движения ХАМАС похитили Омера 7 октября 2023 года вместе с еще тремя бойцами из экипажа его танка. В понедельник его семье сообщили, что он был убит в день похищения, а его тело было увезено в палестинский анклав. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 400 дней.
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в мире, сша, нью-йорк (город), израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Израиль, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ обнародовала имя еще одного убитого заложника ХАМАС
ЦАХАЛ назвала имя еще одного убитого заложника, чье тело удерживается в Газе
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала имя еще одного убитого заложника, чье тело удерживается радикалами в секторе Газа с 7 октября 2023 года, им оказался 21-летний офицер бронетанковых войск Омер Нойтра, который также имел гражданство США.
"Имя павшего бойца ЦАХАЛ, чья семья получила печальное уведомление, - капитан Омер Максим Нойтра, 21 год, солдат-одиночка, иммигрировавший из Нью-Йорка
, командир танкового взвода 77-го батальона, солдат ЦАХАЛ, похищенный террористической организацией", - говорится в сообщении на сайте ЦАХАЛ.
Нойтра родился и вырос в США
. Затем он репатриировался в Израиль
и поступил на службу в ЦАХАЛ как солдат-одиночка в рамках программы "Цабар". Он был командиром танка в районе Газы. Радикалы из палестинского движения ХАМАС
похитили Омера 7 октября 2023 года вместе с еще тремя бойцами из экипажа его танка.
В понедельник его семье сообщили, что он был убит в день похищения, а его тело было увезено в палестинский анклав.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 400 дней.