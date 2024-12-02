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Путин прокомментировал связь между новыми технологиями и безработицей - РИА Новости, 02.12.2024
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18:18 02.12.2024 (обновлено: 18:34 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/tekhnologii-1986932817.html
Путин прокомментировал связь между новыми технологиями и безработицей
Путин прокомментировал связь между новыми технологиями и безработицей - РИА Новости, 02.12.2024
Путин прокомментировал связь между новыми технологиями и безработицей
Внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:18
2024-12-02T18:34
владимир путин
общество
россия
технологии
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в понедельник встречается в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых. Руководитель направления по исследованиям данных Центра искусственного интеллекта блока "Сервисы" ПАО "Сбербанк" Антон Вышинский рассказал президенту, что был разработан сервис синхронного перевода на базе сервиса ИИ и представили его на Международном конгрессе молодых ученых."Даже в этом случае, хотя, казалось бы, замена полная, все равно люди не остаются, что называется, без работы, просто меняется профиль их деятельности. Это чрезвычайно важная вещь, конечно, какое-то сокращение есть, перепрофилирование есть и будет, но внедрение этих технологий не ведет к повышению безработицы, вот что важно", - прокомментировал Путин.
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владимир путин, общество, россия, технологии
Владимир Путин, Общество, Россия, Технологии
Путин прокомментировал связь между новыми технологиями и безработицей

Путин заявил, что новые технологии не ведут к повышению безработицы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / POOL
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник встречается в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых. Руководитель направления по исследованиям данных Центра искусственного интеллекта блока "Сервисы" ПАО "Сбербанк" Антон Вышинский рассказал президенту, что был разработан сервис синхронного перевода на базе сервиса ИИ и представили его на Международном конгрессе молодых ученых.
"Даже в этом случае, хотя, казалось бы, замена полная, все равно люди не остаются, что называется, без работы, просто меняется профиль их деятельности. Это чрезвычайно важная вещь, конечно, какое-то сокращение есть, перепрофилирование есть и будет, но внедрение этих технологий не ведет к повышению безработицы, вот что важно", - прокомментировал Путин.
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