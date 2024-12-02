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В Тбилиси проходит очередной митинг оппозиции - РИА Новости, 02.12.2024
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18:26 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/tbilisi-1986936512.html
В Тбилиси проходит очередной митинг оппозиции
В Тбилиси проходит очередной митинг оппозиции - РИА Новости, 02.12.2024
В Тбилиси проходит очередной митинг оппозиции
Сторонники грузинской оппозиции вечером в понедельник проводят очередной митинг перед парламентом страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:26
2024-12-02T18:26
в мире
грузия
россия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции вечером в понедельник проводят очередной митинг перед парламентом страны, передает корреспондент РИА Новости. Участники протеста уже наносят удары по металлическому ограждению, которое установлено у парадного входа в законодательный орган, но пока не возобновили обстрел здания пиротехникой, которым сопровождались предыдущие акции. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986819676.html
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в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Тбилиси проходит очередной митинг оппозиции

В Тбилиси сторонники оппозиции проводят митинг перед парламентом Грузии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в Тбилиси
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции вечером в понедельник проводят очередной митинг перед парламентом страны, передает корреспондент РИА Новости.
Участники протеста уже наносят удары по металлическому ограждению, которое установлено у парадного входа в законодательный орган, но пока не возобновили обстрел здания пиротехникой, которым сопровождались предыдущие акции.
Полицейские на митинге оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Кобахидзе прокомментировал действия грузинской оппозиции
Вчера, 11:12
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Саломе Зурабишвили среди протестующих у здания парламента - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В акции оппозиции у парламента Грузии участвует Зурабишвили
28 ноября, 23:06
 
В миреГрузияРоссияИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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