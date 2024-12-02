https://ria.ru/20241202/tatarstan-1986881571.html
Более 60 общественных пространств благоустроено в Татарстане в 2024 г
Более 60 общественных пространств благоустроено в Татарстане в 2024 г - РИА Новости, 02.12.2024
Более 60 общественных пространств благоустроено в Татарстане в 2024 г
Татарстан завершил сезон обустройства общественных пространств, всего в 2024 году благоустроенно 64 пространства на 2,36 миллиарда рублей, сообщает Институт... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:57
2024-12-02T14:57
2024-12-02T14:57
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
серов
казань
набережные челны
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КАЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Татарстан завершил сезон обустройства общественных пространств, всего в 2024 году благоустроенно 64 пространства на 2,36 миллиарда рублей, сообщает Институт развития городов Татарстана. "В парках Татарстана завершился строительный сезон 2024 года. Было благоустроено 64 общественных пространства, часть из них - в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Общая сумма финансирования составила 2,36 миллиарда рублей - федеральных и региональных средств", - говорится в сообщении. Как отметила директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина, в первую очередь был важен социальный эффект этих изменений: то, как общественные пространства влияют на улучшение качества жизни в больших городах и маленьких поселках. В этом сезоне были реализованы проекты, направленные на улучшение инфраструктуры и создание комфортных условий для отдыха жителей. Яркие примеры благоустройства этого года: бульвар на улице Серова и Большое Чайковое озеро в Казани, парк "Прибрежный" в Набережных Челнах, Альметьевское водохранилище, Шишкинские пруды в Елабуге, парк Алтынова в Зеленодольске, парк "Молодежный" в Заинске. Благодаря нацпроекту в этом году благоустроен бульвар на улице Серова. В близлежащих к бульвару домах живут слепые и слабовидящие люди. Поэтому при разработке концепции благоустройства бульвара особый акцент был сделан на создание комфортного инклюзивного пространства. В этом пространстве появились функциональные зоны: детские площадки, сенсорный сад, событийная площадка, площадка для игры в боччу, спортивная площадка. Каждая из функциональных зон бульвара адаптирована для людей с ограничениями здоровья. Например, контуры покрытий выполнены из рельефной брусчатки для лучшего ориентирования незрячих и слабовидящих людей, прогулочные зоны содержат поручни. По всему парку располагаются столики для маломобильных посетителей на колясках, в том числе и под теневыми навесами. Ранее первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов отмечал, что программа обустройства общественных пространств в республике была начата в 2015 году. За десять лет было благоустроено 398 территорий, на решение этих задач направлено почти 24 миллиарда рублей, большая часть из них - из бюджета Татарстана. В том числе с учетом опыта Татарстана по обустройству общественных пространств был разработан национальный проект по формированию комфортной городской среды.
https://ria.ru/20241121/ekologiya-1985067323.html
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республика татарстан (татарстан)
серов
казань
набережные челны
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республика татарстан (татарстан), серов, казань, набережные челны
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Серов, Казань, Набережные Челны
Более 60 общественных пространств благоустроено в Татарстане в 2024 г
В Татарстане за год было завершено благоустройство 64 общественных пространства
КАЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Татарстан завершил сезон обустройства общественных пространств, всего в 2024 году благоустроенно 64 пространства на 2,36 миллиарда рублей, сообщает Институт развития городов Татарстана.
"В парках Татарстана завершился строительный сезон 2024 года. Было благоустроено 64 общественных пространства, часть из них - в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Общая сумма финансирования составила 2,36 миллиарда рублей - федеральных и региональных средств", - говорится в сообщении.
Как отметила директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина, в первую очередь был важен социальный эффект этих изменений: то, как общественные пространства влияют на улучшение качества жизни в больших городах и маленьких поселках.
В этом сезоне были реализованы проекты, направленные на улучшение инфраструктуры и создание комфортных условий для отдыха жителей. Яркие примеры благоустройства этого года: бульвар на улице Серова и Большое Чайковое озеро в Казани, парк "Прибрежный" в Набережных Челнах, Альметьевское водохранилище, Шишкинские пруды в Елабуге, парк Алтынова в Зеленодольске, парк "Молодежный" в Заинске.
Благодаря нацпроекту в этом году благоустроен бульвар на улице Серова. В близлежащих к бульвару домах живут слепые и слабовидящие люди. Поэтому при разработке концепции благоустройства бульвара особый акцент был сделан на создание комфортного инклюзивного пространства. В этом пространстве появились функциональные зоны: детские площадки, сенсорный сад, событийная площадка, площадка для игры в боччу, спортивная площадка.
Каждая из функциональных зон бульвара адаптирована для людей с ограничениями здоровья. Например, контуры покрытий выполнены из рельефной брусчатки для лучшего ориентирования незрячих и слабовидящих людей, прогулочные зоны содержат поручни. По всему парку располагаются столики для маломобильных посетителей на колясках, в том числе и под теневыми навесами.
Ранее первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов отмечал, что программа обустройства общественных пространств в республике была начата в 2015 году. За десять лет было благоустроено 398 территорий, на решение этих задач направлено почти 24 миллиарда рублей, большая часть из них - из бюджета Татарстана. В том числе с учетом опыта Татарстана по обустройству общественных пространств был разработан национальный проект по формированию комфортной городской среды.