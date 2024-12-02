Рейтинг@Mail.ru
Более 60 общественных пространств благоустроено в Татарстане в 2024 г - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
14:57 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/tatarstan-1986881571.html
Более 60 общественных пространств благоустроено в Татарстане в 2024 г
Более 60 общественных пространств благоустроено в Татарстане в 2024 г - РИА Новости, 02.12.2024
Более 60 общественных пространств благоустроено в Татарстане в 2024 г
Татарстан завершил сезон обустройства общественных пространств, всего в 2024 году благоустроенно 64 пространства на 2,36 миллиарда рублей, сообщает Институт... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:57
2024-12-02T14:57
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
серов
казань
набережные челны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986068127_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_2f27239523b7dcc36f7d07bd937c661d.jpg
КАЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Татарстан завершил сезон обустройства общественных пространств, всего в 2024 году благоустроенно 64 пространства на 2,36 миллиарда рублей, сообщает Институт развития городов Татарстана. "В парках Татарстана завершился строительный сезон 2024 года. Было благоустроено 64 общественных пространства, часть из них - в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Общая сумма финансирования составила 2,36 миллиарда рублей - федеральных и региональных средств", - говорится в сообщении. Как отметила директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина, в первую очередь был важен социальный эффект этих изменений: то, как общественные пространства влияют на улучшение качества жизни в больших городах и маленьких поселках. В этом сезоне были реализованы проекты, направленные на улучшение инфраструктуры и создание комфортных условий для отдыха жителей. Яркие примеры благоустройства этого года: бульвар на улице Серова и Большое Чайковое озеро в Казани, парк "Прибрежный" в Набережных Челнах, Альметьевское водохранилище, Шишкинские пруды в Елабуге, парк Алтынова в Зеленодольске, парк "Молодежный" в Заинске. Благодаря нацпроекту в этом году благоустроен бульвар на улице Серова. В близлежащих к бульвару домах живут слепые и слабовидящие люди. Поэтому при разработке концепции благоустройства бульвара особый акцент был сделан на создание комфортного инклюзивного пространства. В этом пространстве появились функциональные зоны: детские площадки, сенсорный сад, событийная площадка, площадка для игры в боччу, спортивная площадка. Каждая из функциональных зон бульвара адаптирована для людей с ограничениями здоровья. Например, контуры покрытий выполнены из рельефной брусчатки для лучшего ориентирования незрячих и слабовидящих людей, прогулочные зоны содержат поручни. По всему парку располагаются столики для маломобильных посетителей на колясках, в том числе и под теневыми навесами. Ранее первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов отмечал, что программа обустройства общественных пространств в республике была начата в 2015 году. За десять лет было благоустроено 398 территорий, на решение этих задач направлено почти 24 миллиарда рублей, большая часть из них - из бюджета Татарстана. В том числе с учетом опыта Татарстана по обустройству общественных пространств был разработан национальный проект по формированию комфортной городской среды.
https://ria.ru/20241121/ekologiya-1985067323.html
https://ria.ru/20241119/tatarstan-1984624095.html
республика татарстан (татарстан)
серов
казань
набережные челны
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986068127_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bde07cfb49edbc5d041563b4302f7631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика татарстан (татарстан), серов, казань, набережные челны
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Серов, Казань, Набережные Челны
Более 60 общественных пространств благоустроено в Татарстане в 2024 г

В Татарстане за год было завершено благоустройство 64 общественных пространства

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКазань, Республика Татарстан
Казань, Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Казань, Республика Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Татарстан завершил сезон обустройства общественных пространств, всего в 2024 году благоустроенно 64 пространства на 2,36 миллиарда рублей, сообщает Институт развития городов Татарстана.
"В парках Татарстана завершился строительный сезон 2024 года. Было благоустроено 64 общественных пространства, часть из них - в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Общая сумма финансирования составила 2,36 миллиарда рублей - федеральных и региональных средств", - говорится в сообщении.
Столица Татарстана Казань - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Татарстане в рамках нацпроекта "Экология" реализовано 30 мероприятий
21 ноября, 18:24
Как отметила директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина, в первую очередь был важен социальный эффект этих изменений: то, как общественные пространства влияют на улучшение качества жизни в больших городах и маленьких поселках.
В этом сезоне были реализованы проекты, направленные на улучшение инфраструктуры и создание комфортных условий для отдыха жителей. Яркие примеры благоустройства этого года: бульвар на улице Серова и Большое Чайковое озеро в Казани, парк "Прибрежный" в Набережных Челнах, Альметьевское водохранилище, Шишкинские пруды в Елабуге, парк Алтынова в Зеленодольске, парк "Молодежный" в Заинске.
Благодаря нацпроекту в этом году благоустроен бульвар на улице Серова. В близлежащих к бульвару домах живут слепые и слабовидящие люди. Поэтому при разработке концепции благоустройства бульвара особый акцент был сделан на создание комфортного инклюзивного пространства. В этом пространстве появились функциональные зоны: детские площадки, сенсорный сад, событийная площадка, площадка для игры в боччу, спортивная площадка.
Каждая из функциональных зон бульвара адаптирована для людей с ограничениями здоровья. Например, контуры покрытий выполнены из рельефной брусчатки для лучшего ориентирования незрячих и слабовидящих людей, прогулочные зоны содержат поручни. По всему парку располагаются столики для маломобильных посетителей на колясках, в том числе и под теневыми навесами.
Ранее первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов отмечал, что программа обустройства общественных пространств в республике была начата в 2015 году. За десять лет было благоустроено 398 территорий, на решение этих задач направлено почти 24 миллиарда рублей, большая часть из них - из бюджета Татарстана. В том числе с учетом опыта Татарстана по обустройству общественных пространств был разработан национальный проект по формированию комфортной городской среды.
Казань - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Более 400 человек подписали контракты с Минобороны РФ на выставке в Казани
19 ноября, 15:02
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)СеровКазаньНабережные Челны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала