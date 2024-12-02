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Участников СВО в Татарстане бесплатно научат запускать бизнес с нуля
Участников СВО в Татарстане бесплатно научат запускать бизнес с нуля - РИА Новости, 02.12.2024
Участников СВО в Татарстане бесплатно научат запускать бизнес с нуля
Бесплатный образовательный модуль для участников специальной военной операции по развитию предпринимательских навыков и запуску бизнеса стартует в Татарстане в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:32
2024-12-02T16:32
2024-12-02T16:32
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
сво
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КАЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Бесплатный образовательный модуль для участников специальной военной операции по развитию предпринимательских навыков и запуску бизнеса стартует в Татарстане в рамках нацпроекта, сообщает министерство экономики республики. "Центр "Мой бизнес" и Казанский кооперативный институт в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" запускают бесплатный образовательный модуль для участников СВО по развитию предпринимательских навыков и запуску бизнеса с нуля", - говорится в сообщении регионального министерства экономики. Программа направлена на формирование компетенций по управлению бизнесом. Участников обучения научат создавать и развивать бизнес-идею, оценивать рынок не только для выбора прибыльной ниши, но и для работы с конкурентами, разрабатывать бизнес-план, собственную маркетинговую компанию, выстраивать продажи, находить инвесторов. По информации министерства, на образовательный проект уже поступили 30 заявок от бывших участников спецоперации. Обучение пройдёт в очном формате в течение трёх дней. Программа "Бизнес с нуля" даст участникам возможность получить все необходимые знания на старте и понять, в каком направлении и как правильно развивать свой бизнес для окупаемости и прибыльности проекта. Обучение предполагает работу в групповом формате, а также индивидуальные консультации. Курс рассчитан как на новичков, так и на тех, кто уже имеет опыт в бизнесе. К обучению будут привлечены профильные преподаватели Казанского кооперативного института и действующие предприниматели. Курс организован при поддержке министерства экономики Татарстана.
https://ria.ru/20241202/tatarstan-1986881571.html
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республика татарстан (татарстан), сво
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), СВО
КАЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Бесплатный образовательный модуль для участников специальной военной операции по развитию предпринимательских навыков и запуску бизнеса стартует в Татарстане в рамках нацпроекта, сообщает министерство экономики республики.
"Центр "Мой бизнес" и Казанский кооперативный институт в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" запускают бесплатный образовательный модуль для участников СВО по развитию предпринимательских навыков и запуску бизнеса с нуля", - говорится в сообщении регионального министерства экономики.
Программа направлена на формирование компетенций по управлению бизнесом. Участников обучения научат создавать и развивать бизнес-идею, оценивать рынок не только для выбора прибыльной ниши, но и для работы с конкурентами, разрабатывать бизнес-план, собственную маркетинговую компанию, выстраивать продажи, находить инвесторов.
По информации министерства, на образовательный проект уже поступили 30 заявок от бывших участников спецоперации.
Обучение пройдёт в очном формате в течение трёх дней. Программа "Бизнес с нуля" даст участникам возможность получить все необходимые знания на старте и понять, в каком направлении и как правильно развивать свой бизнес для окупаемости и прибыльности проекта.
Обучение предполагает работу в групповом формате, а также индивидуальные консультации. Курс рассчитан как на новичков, так и на тех, кто уже имеет опыт в бизнесе. К обучению будут привлечены профильные преподаватели Казанского кооперативного института и действующие предприниматели. Курс организован при поддержке министерства экономики Татарстана.