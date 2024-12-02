https://ria.ru/20241202/svo-1986906027.html

Участников СВО в Татарстане бесплатно научат запускать бизнес с нуля

Участников СВО в Татарстане бесплатно научат запускать бизнес с нуля - РИА Новости, 02.12.2024

Участников СВО в Татарстане бесплатно научат запускать бизнес с нуля

Бесплатный образовательный модуль для участников специальной военной операции по развитию предпринимательских навыков и запуску бизнеса стартует в Татарстане в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:32

2024-12-02T16:32

2024-12-02T16:32

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951200_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9860e31984a24ebd533a9b2f239345f4.jpg

КАЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Бесплатный образовательный модуль для участников специальной военной операции по развитию предпринимательских навыков и запуску бизнеса стартует в Татарстане в рамках нацпроекта, сообщает министерство экономики республики. "Центр "Мой бизнес" и Казанский кооперативный институт в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" запускают бесплатный образовательный модуль для участников СВО по развитию предпринимательских навыков и запуску бизнеса с нуля", - говорится в сообщении регионального министерства экономики. Программа направлена на формирование компетенций по управлению бизнесом. Участников обучения научат создавать и развивать бизнес-идею, оценивать рынок не только для выбора прибыльной ниши, но и для работы с конкурентами, разрабатывать бизнес-план, собственную маркетинговую компанию, выстраивать продажи, находить инвесторов. По информации министерства, на образовательный проект уже поступили 30 заявок от бывших участников спецоперации. Обучение пройдёт в очном формате в течение трёх дней. Программа "Бизнес с нуля" даст участникам возможность получить все необходимые знания на старте и понять, в каком направлении и как правильно развивать свой бизнес для окупаемости и прибыльности проекта. Обучение предполагает работу в групповом формате, а также индивидуальные консультации. Курс рассчитан как на новичков, так и на тех, кто уже имеет опыт в бизнесе. К обучению будут привлечены профильные преподаватели Казанского кооперативного института и действующие предприниматели. Курс организован при поддержке министерства экономики Татарстана.

https://ria.ru/20241202/tatarstan-1986881571.html

https://ria.ru/20241121/ekologiya-1985067323.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика татарстан (татарстан), сво